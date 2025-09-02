Es estrella y capitán de club histórico en Alemania: pero no fue considerado en la Selección Peruana

Fabio Gruber, una figura emergente en el fútbol alemán, se ha establecido como un pilar fundamental del F. C. Núremberg a la temprana edad de 20 años. Su impacto va más allá de la cancha, donde su liderazgo y talento defensivo lo han convertido en un baluarte indispensable; también en el vestuario, donde su carisma y madurez le valieron la capitanía del equipo, un logro notable para un jugador tan joven en un club con la rica historia del Núremberg en la Bundesliga. Su capacidad para organizar la defensa, su anticipación en el corte y su juego aéreo lo han destacado como uno de los defensores más prometedores de la segunda división alemana.

Peruano que no fue convocado a la Selección

A pesar de su meteórico ascenso en Europa, Gruber nunca ha ocultado su profundo deseo de representar a la selección peruana, una aspiración que surge de sus raíces familiares. Su doble nacionalidad, alemana y peruana, lo convierte en un activo invaluable para la “blanquirroja”, que busca constantemente reforzar sus filas con jugadores que militan en ligas de alto nivel. La Federación Peruana de Fútbol ha seguido de cerca su evolución, monitoreando cada uno de sus partidos y analizando su rendimiento.

Esta atención ha desatado una ola de entusiasmo entre los aficionados peruanos, quienes ven en Gruber a un defensor capaz de aportar la solidez y la jerarquía que el equipo necesita, especialmente en un contexto de constantes desafíos en las Eliminatorias Sudamericanas. No obstante, la reciente convocatoria de la Selección Peruana, bajo la dirección técnica de Óscar Ibáñez, ha generado una considerable controversia y numerosas interrogantes. A pesar de la sobresaliente temporada de Gruber en la 2. Bundesliga, su nombre no figuró en la lista.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Qué resultados necesita la Selección Peruana para clasificar al Mundial 2026?

Óscar Ibáñez no lo considero esta vez

Ibáñez ha justificado esta decisión priorizando la cohesión del grupo y la experiencia de los jugadores que ya han trabajado bajo su mando, con el objetivo de asegurar el cierre correcto en la recta final de las Eliminatorias. Esta estrategia, aunque comprensible desde la perspectiva de la estabilidad del equipo, ha sido objeto de intensos debates entre la prensa deportiva y los hinchas, muchos de los cuales abogan por una renovación generacional y la inclusión de talentos emergentes como Gruber. Mientras el debate nacional se intensifica, Fabio Gruber mantiene su enfoque en su carrera europea, consolidando su posición en el F. C. Núremberg.

Aunque su ausencia en la convocatoria ha sido un golpe, especialmente para aquellos que desean ver un cambio en la selección, el joven defensor no pierde la esperanza de algún día vestir la camiseta de la “blanquirroja”. Su constante crecimiento y adaptación a una liga tan exigente y competitiva como la alemana lo posicionan como una opción casi obligada para cualquier futuro técnico de la selección nacional, un talento que, tarde o temprano, deberá ser considerado para fortalecer el proyecto deportivo peruano a largo plazo.

Fabio Gruber jugando en Alemania. (Photo by Christof Koepsel/Getty Images)

Publicidad