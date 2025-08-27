¿Una baja más en la Selección Peruana? Carlos Zambrano dio la peor noticia a todo el Perú

Se volvieron a activar las alarmas en la VIDENA. Luego de perder a Edison Flores y a Alex Valera, ahora el defensa Carlos Zambrano también podría quedar fuera de los duelos de la Selección Peruana ante Uruguay y Paraguay, válidos por la fecha 17 y fecha 18 de las Eliminatorias 2026, respectivamente.

Publicidad

Publicidad

La noticia llegó este miércoles 27 de agosto. Completándose el tercer día de entrenamiento de la Selección Peruana en Videna, el defensa Carlos Zambrano no fue visto realizando el trabajo a la par del grupo.

Según información del periodista Javier Sáenz, el hombre de prensa reveló que Carlos Zambrano no estuvo en Videna y que podría ser por una posible lesión: “Zambrano no fue a entrenar. Parece que es un tema de lesión. Ayer se hablaba de que iba a pasar por una resonancia. Va dos días sin entrenar a la par de sus compañeros”, comentó el hombre de prensa.

Explicando la situación de Carlos Zambrano, el periodista Javier Sáenz recordó que el defensa viene jugando varios partidos con Alianza Lima: “Él ha jugado muchos partidos sin estar al 100%. No sé si puedan hacer algo para que llegue, al menos, al partido contra Paraguay”, cerró el comunicador.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

La alineación titular de Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias 2026

Perú todavía no tiene una alineación titular confirmada para el duelo ante Uruguay, pero se estima que el técnico Óscar Ibáñez realizará varios cambios luego de presentar la lista de convocados oficiales para el partido.

Sin elementos habituales como Paolo Guerrero, Gianluca Lapadula, Christian Cueva o André Carrillo, el técnico Óscar Ibáñez colocaría jóvenes para el duelo entre Perú vs. Uruguay. Es más, se dice que Alessandro Burlamaqui sería titular en la volante.

Publicidad

Publicidad

ver también En Perú nadie lo esperaba: la polémica revelación de Ricardo Gareca sobre Christian Cueva

¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias 2026?

Perú juega ante Uruguay desde las 6:30 PM de este jueves 4 de septiembre por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026. El duelo se desarrollará en el estadio Centenario de Montevideo y marcará el futuro de ambos países en su camino al Mundial.

ver también La razón por la que Juan Reynoso no triunfó en la Selección Peruana

¿Cómo ver el partido entre Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias 2026?

El partido entre Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias 2026 se podrá ver en vivo y en directo por América Televisión en su señal de televisión abierta. Además, también se podrá ver el partido en streaming por la aplicación de América tvGO.

Encuesta¿Zambrano debe exigirse y jugar con Perú? ¿Zambrano debe exigirse y jugar con Perú? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad