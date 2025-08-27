La Selección Peruana tras la partida de Ricardo Gareca no volvió a ser la misma, esto era algo que se podía llegar a entender. El nivel al que llegó el ‘Tigre’ fue superlativo con jugadores de gran pie. Pero que con otros entrenadores no se logró replicar ni por lo más mínimo. Es así como Juan Reynoso se defiende y confiesa que es lo que pasó para que no pueda tener un buen rendimiento como DT.

Publicidad

Publicidad

El ‘Cabezón’ fue nombrado como entrenador de la ‘Bicolor’ el 02 de agosto del 2022. Juan Carlos Oblitas confió mucho en él y le dio la oportunidad para demostrar en el equipo de todos. Pero las formas no le fueron nada bien al veterano entrenador de 55 años. En 14 partidos tan solo logró 4 victorias, 3 empates y 7 derrotas. Terminando de dejar el cargo el 13 de diciembre del 2023.

Ahora el DT de Melgar reaparece para contar su verdad de lo que pasó en la Selección Peruana. Es así que en el programa El Reportero, revela la situación en la que llegó, así como los problemas que tuvo que sobrellevar en la marcha que lo terminaron perjudicando.

Juan Reynoso en la Selección Peruana (Foto: Getty).

Publicidad

Publicidad

¿Por qué Juan Reynoso no triunfó en la Selección Peruana?

El primer problema en el que se encontró fue la falta de oportunidades para los jugadores nacionales. Que pasaron de ser considerados en sus clubes, pero cuando él llegó bajó radicalmente los minutos de juego.

“No ayudar a los jugadores a mejorar sus rendimientos en sus clubes. Nosotros teníamos muy claro, por la estadística, que Perú cuando clasificó al Mundial Rusia 2018, los peruanos que estaban en el exterior jugaban el 80% de sus partidos. Para el 2022, casi jugaban al 75 o 77%. Cuando nos toca a nosotros, muchos habían regresado al Perú o estaban en ligas menores y no llegaban ni al 30%“, comenzó explicando.

Para tratar esto, intentó poder hacer un seguimiento más exhaustivo, tratando de conversar con sus jugadores vía Zoom. Pero no sintieron el respaldo de los clubes, que no ayudaron con los reportes de los jugadores.

Publicidad

Publicidad

“Entonces, hacíamos un zoom para hacer un trabajo táctico, incluso individual. Teníamos que estar en Videna pasándoles videos, algunos más temprano, otros a otra hora, y pese a eso lo hacíamos con mucho cariño. Mandábamos una forma de trabajo, pero en la semana no se adecuaba al trabajo. Esa parte sí nos frustraba porque no podíamos hacer más. A veces pedíamos información al cuerpo técnico y nos decían que iban a mandar, pero no mandaban nada de los reportes“, agregó.

Por último, el nivel disparejo de los jugadores hizo que sea más complicado de trabajar.

“Cuando ellos llegaban, hacíamos los análisis y con eso planificabamos la semana. Se iban mejor que como llegaban. Cada mes, dos meses, fecha FIFA era lo mismo. Entonces, era estar muy pendiente de ellos pero frustraba no poder hacer más para elevarles el nivel. Los locales que sí citábamos antes, habían muchos que no tenían trabajo de menores y a los chicos les costaba cuando entrenaban con los del exterior. Igual el tiempo nos dio la razón porque hay chicos que estaban en provincia que llamábamos y ahora los comenzaron a vender“.

Publicidad

Publicidad

ver también Atento Perú: la contundente decisión de la Selección Venezuela con Jeriel de Santis para las Eliminatorias