“Paolo Guerrero ya se jubiló hace tiempo, ahora va a cobrar nomás”

Las críticas contra Paolo Guerrero no dejan de llegar y esta vez desde un Podcast terminan de lapidar al delantero de Alianza Lima. Una frase bastante cuestionable llegada debido a la poca participación que viene teniendo en los diferentes partidos con los ‘blanquiazules’ debido a sus lesiones.

¿Pero quién dijo esta fuerte frase? Estamos hablando del reconocido ‘chico reality’ Patricio Álvarez, quien en el Podcast ‘Doble Sentido’ decidió fulminar al delantero nacional con sus palabras. Dejando a más de uno sorprendido por lo que expresó ante las cámaras.

Patricio Parodi (Foto: Captura América TV).

Publicidad

Publicidad

“¿Paolo?, ¿Quién, Guerrero? ¿41 (edad)? Ese ya se jubiló hace tiempo, ahora va a cobrar no más, si siempre para más tiempo lesionado y no juega”, fue lo que dijo en un inicio. Pero ahí no terminó todo, pues siguió insistiendo en la situación que está viviendo el ‘Depredador’, para luego agregar: “Él va a cobrar, cobra no más, va a cobrar, ¿Qué juega?”.

Eso sí, ahí no quedó todo pues insistió en el tema. Incluso agregó a Christian Cueva y Jefferson Farfán en el mismo saco: “A ver, los hinchas de Alianza, está en la banca, está cobrando, lo tienen por imagen, está cobrando por nombre, por imagen, vende camisetas, tickets, o sea, más o menos, es parecido lo que le hicieron a Cueva, porque Cueva físicamente no estaba cuando lo contrataron en Cusco, más o menos parecido pasó con Farfán que él estaba lesionado y también lo contrataron“, sentenció.

¿Cuántos partidos se ha perdido Paolo Guerrero por lesión?

La realidad es que este año Paolo Guerrero ha tenido varias lesiones, pero esto no ha impedido que llegue a ser un jugador importante en el club. Pues los números no terminan siendo tan desalentadores como muchos podrían esperar por su edad.

Publicidad

Publicidad

Paolo Guerrero (Foto: Alianza Lima).

En total son 10 los encuentros que no ha podido jugar en la temporada por el tema de una lesión. En el Torneo Clausura en lo que va de la competición no ha disputado ni un solo minuto eso sí. Problemas en el tobillo, un esguince y un desgarro muscular son los causantes de los choques que se ha perdido.

No obstante, si podemos ver sus números en lo que va de la campaña nos topamos con un total de 26 partidos disputados, 10 goles y ninguna asistencia en un total de 1463 minutos.

Publicidad

Publicidad

En este caso, hay que recordar que Néstor Gorosito es un técnico que busca dar rotación a sus dos delanteros de peso. Por eso, Hernán Barcos es el otro atacante que se lleva una gran cantidad de minutos también.

ver también Se define el rival de Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025: ¿Independiente o la U de Chile?