Cristiano Ronaldo casi falla penal en el Al Nassr vs. Al Ahli por la final de la Supercopa de Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo adelantó a Al Nassr por 1-0 ante Al Ahli en la final de la Supercopa de Arabia Saudita. El tanto del delantero portugués de 40 años llegó gracias a un remate de penal en el minuto 41 del primer tiempo.

Cristiano Ronaldo llegó a un nuevo gol con Al Nassr luego de convertir de penal ante Al Ahli por la final de la Supercopa de Arabia Saudita. Si bien ‘CR7’ celebró de manera desenfrenada la conquista, lo cierto es que el portero Édouard Mendy estuvo cerca de detener el remate con su botín, pero al final no llegó al balón.

El video del gol de Cristiano Ronaldo con Al Nassr

Lamentablemente para los intereses de Al Nassr, su alegría no duró poco pues Al Ahli empató rápido con un gol de Franck Kessié al término del primer tiempo. Así pues, ambos equipos se fueron a las duchas con el resultado igualado.

Hay que mencionar que el gol que anotó Cristiano Ronaldo además le dio un nuevo registro. Según la información, el portugués se convirtió en el primer jugador en marcar 100 goles en 5 distintos equipos: todo un logro.

¿Cuántos años tiene Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo tiene 40 años pues nació el 5 de febrero de 1985. Con una carrera profesional más de 20 años, el delantero se convirtió en el primer jugador en toda la historia en anotar 100 goles en 5 equipos distintos.

¿Cuánto vale Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo vale 12 millones de dólares según información oficial de Transfermarkt. Hay que recordar que su valor más alto fue de 120 millones cuando tenía 29 años y jugaba en el Real Madrid.

