¿A qué hora juega Real Madrid y qué canal transmite su partido ante Albacete por Copa del Rey?

Real Madrid tiene un nuevo examen por la Copa del Rey 2025-26. Por los octavos de final, enfrenta este miércoles 14 de enero al Albacete de la Segunda División de España en el Estadio Municipal Carlos Belmonte. Debuta Álvaro Arbeloa como entrenador del primer equipo ‘blanco’ tras la salida de Xabi Alonso por la última derrota ante FC Barcelona por la final de la Supercopa de España.

Publicidad

Publicidad

Para Real Madrid han sido días muy difíciles y con el foco puesto en distintos rumores respecto a diferencias de vestuario, entredichos y polémicas con Xabi Alonso. La derrota ante FC Barcelona por 3-2 en la final de la Supercopa de España marcó el final de su ciclo por decisión de la Junta Directiva encabezada por el presidente Florentino Pérez.

Ahora, los ‘Merengues’ buscan dejar atrás el ruido que provocó el caso Xabi Alonso. Álvaro Arbeloa, que venía dirigiendo al Real Madrid Castilla, se hace cargo del primer equipo de manera interina. El primer examen es el Albacete por la Copa del Rey.

Publicidad

Publicidad

Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador interino del Real Madrid (Getty Images).

Actualmente, el equipo de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha está en el decimoséptimo puesto de la Segunda de España, es decir, en la parte de abajo de la tabla de posiciones. Entre los jugadores más destacados del equipo dirigido por Alberto González destaca el ex Real Madrid, Jesús Vallejo. Sin embargo, éste es baja por una molestia muscular.

Albacete busca dar su segunda sorpresa en esta Copa del Rey. En los dieciseisavos de final, eliminó al Celta de Vigo de LaLiga por penales 3-0 tras el 2-2 en el tiempo reglamentario. Por su parte, Real Madrid sufrió para eliminar a Talavera de la Reina por su triunfo 3-2.

Publicidad

Publicidad

ver también Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, sentenció a Lamine Yamal: “No estuvo totalmente acertado”

¿A qué hora juega Real Madrid ante Albacete por Copa del Rey?

Albacete vs. Real Madrid se juega este miércoles 14 de enero en el Estadio Municipal Carlos Belmonte por los octavos de final de la Copa del Rey 2025-26. Los horarios del partido son los siguientes:

España: 21:00 horas (local) .

. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua: 14:00 horas .

. Colombia, Ecuador, Perú, Estados Unidos (ET): 15:00 horas .

. Bolivia, Venezuela: 16:00 horas .

. Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 17:00 horas .

. Estados Unidos (PT): 12:00 horas.

¿Qué canal transmite Albacete vs. Real Madrid por Copa del Rey?

El partido entre Albacete y Real Madrid por los octavos de final de la Copa del Rey 2025-26 tiene transmisión en diferentes canales y plataformas alrededor del mundo. A continuación, mira dónde verlo en cada país:

Publicidad

Publicidad

España: TVE La 1 , RTVE Play , Movistar+ , fuboTV España , Esport3 y 3Cat .

, , , , y . Argentina y Paraguay: Flow Sports .

. Uruguay: Flow TV .

. Brasil: Disney+ Premium .

. Colombia: Win Sports y Win Play .

y . Ecuador: Canal del Fútbol .

. Perú: América Televisión , América TVGO y Movistar Deportes .

, y . Venezuela: Meridiano Televisión y Venevisión .

y . México y Centroamérica: Sky Sports y Sky+ .

y . Estados Unidos: ESPN Select, ESPN App y fuboTV.

Las alineaciones probables para el Albacete vs. Real Madrid por Copa del Rey

ALBACETE: Raúl Lizoain; Lorenzo Aguado, Javi Moreno, Pepe Sánchez, Carlos Neva, Jonathan Gómez; Agus Medina, Antonio Pacheco, Riki Rodríguez, Víctor Valverde; y Jefté Betancor. DT: Alberto González.

REAL MADRID: Andriy Lunin; Dani Jiménez, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Fran García; Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Arda Güler; Franco Mastantuono, Vinícius Júnior y Gonzalo García Torres. DT: Álvaro Arbeloa.

Publicidad

Publicidad

Datos claves