¿A qué hora y dónde ver EN VIVO HOY Albacete vs. FC Barcelona por la Copa del Rey 2025-26?

FC Barcelona visita al Albacete Balompié este martes 3 de febrero por los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-26. El conjunto catalán va en busca de las semifinales en un torneo que ya no tiene al Real Madrid. Oportunidad importante para el equipo de Hansi Flick para asegurarse un título en esta temporada. Mira los detalles.

La Copa del Rey 2025-26 vuelve a la acción con el partido del FC Barcelona enfrentando a un equipo de la Segunda División de España. Albacete Balompié ya hizo historia al eliminar en octavos de final al Real Madrid. Ahora, va por un hito histórico al enfrentar al Barça.

El equipo de Hansi Flick no ha mostrado su mejor forma en esta Copa del Rey. Eliminó con sendos 2-0 a CD Guadalajara y al Racing de Santander. Su camino en este certamen lo ha enfrentado a equipos de menor categoría, pero sufriendo en ambos partidos.

En tanto, viene de ganar por LaLiga al Elche por 3-1 para seguir como líder de LaLiga con 55 puntos, uno por encima de su clásico rival, Real Madrid. A ello, se le suma su clasificación directa a octavos de final de la UEFA Champions League tras golear 4-1 al FC Copenhague.

El camino del conjunto albacetista lo enfrentó a dos equipos de Primera. Además del Madrid, sacó del camino al Celta de Vigo, aunque necesitó de los penales tras el 2-2 (fue 3-0). Ante los ‘Merengues’ tuvo el gol de Jefté al minuto 94 para desatar su festejo y, así, asegurarse este duelo de cuartos.

¿A qué hora Albacete vs. FC Barcelona por la Copa del Rey?

Albacete vs. FC Barcelona se juega este martes 3 de febrero en el Estadio Municipal Carlos Belmonte por los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-26. Los horarios del partido son los siguientes:

España: 21:00 horas (local) .

. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua: 14:00 horas .

. Colombia, Ecuador, Perú, Estados Unidos (ET): 15:00 horas .

. Bolivia, Venezuela: 16:00 horas .

. Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 17:00 horas .

. Estados Unidos (PT): 12:00 horas.

¿Dónde ver Albacete vs. FC Barcelona por la Copa del Rey?

El partido entre Albacete y FC Barcelona por los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-26 tiene transmisión en diferentes canales y plataformas alrededor del mundo. A continuación, mira dónde verlo en cada país:

España: TVE La 1 , RTVE Play , Movistar+ , fuboTV España , Esport3 y 3Cat .

, , , , y . Argentina y Paraguay: Flow Sports .

. Uruguay: Flow TV .

. Brasil: Disney+ Premium , ESPN Brasil , Zapping , Claro TV+ , Sky+ y Vivo Play .

. Colombia: Win Sports y Win Play .

y . Ecuador: Canal del Fútbol .

. Perú: América Televisión , América TVGO y Movistar Deportes .

, y . Venezuela: Meridiano Televisión y Venevisión .

y . México y Centroamérica: Sky Sports y Sky+ .

y . Estados Unidos: ESPN Select, ESPN App y fuboTV.

Las alineaciones para Albacete vs. FC Barcelona por la Copa del Rey

ALBACETE: Raúl Lizoain; Lorenzo Aguado, Javi Moreno, Dani Vallejo, Carlos Neva, Dani Bernabéu; Capi, Ale Meléndez, Antonio Pacheco; Agus Medina y Jefté. DT: Alberto González.

FC BARCELONA: Joan García; Joao Cancelo, Ronald Araújo, Eric García, Gerard Martín; Marc Bernal, Frenkie De Jong; Lamine Yamal, Dani Olmo, Marcus Rashford; y Ferran Torres. DT: Hansi Flick.

