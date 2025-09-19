“A dejar la vida”: el impactante mensaje de Alianza Lima por su partido de visitante ante la Universidad de Chile

Alianza Lima ya vive el partido de vuelta ante la Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Sabiendo que el vencedor tendrá como premio acceder a las semifinales, los íntimos no quieren dejar pasar la oportunidad y están enfocados en el objetivo.

Así lo hizo ver la última publicación que hizo Alianza Lima. Colocando un impactante mensaje en todas sus redes sociales, los íntimos están decididos a conseguir el triunfo ante la Universidad de Chile así tengan que dejar hasta su vida.

“A dejar la vida en Chile, por nuestra historia y este escudo. ¡90 minutos más para creer!”, fue el mensaje que publicó Alianza Lima en la previa del partido de visitante ante la Universidad de Chile.

Hay que recordar que el partido entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, será a puertas cerradas en el estadio de Coquimbo el próximo jueves 25 de septiembre desde las 7:30 PM.

El mensaje de Alianza que calienta la previa ante U. de Chile. (Foto: Alianza Lima Instagram)

¿Qué resultado necesita Alianza Lima para clasificar a semifinales de la Copa Sudamericana?

Alianza Lima necesita ganar para pasar de forma directa a las semifinales de la Copa Sudamericana. Hay que recordar que el equipo de Perú obtuvo un empate sin goles en la ida de los cuartos de final y si quiere acceder a semifinales de forma directa debe ganar.

De igual manera, si empata sin goles o con goles, también irá a la tanda de penales. Que, si bien no es un acceso directo a semifinales de la Copa Sudamericana, también es una forma de llegar a la siguiente instancia.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Universidad de Chile la vuelta de los cuartos de la Sudamericana?

Alianza Lima juega ante Universidad de Chile el próximo jueves 25 de septiembre por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El partido será desde las 7:30 PM en el estadio de Coquimbo y el ganador pasará a semifinales.

¿En qué canal ver el partido de Alianza Lima vs. Universidad de Chile por la vuelta de los cuartos de la Sudamericana?

El partido entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile se podrá ver en vivo y en directo a través de la señal oficial de DirecTV Sports. Además, también se podrá ver online en la aplicación de DGO. Una opción más seguir todas las incidencias gratis en el minuto a minuto de Bolavip.