Es tendencia:
logotipo del encabezado
Supercopa de Alemania

¿Juega Felipe Chávez? Stuttgart vs. Bayern Múnich: hora, TV y cómo ver online por la Supercopa de Alemania 2025

Se define el primer título de la temporada en Alemania con la Supercopa entre Stuttgart y Bayern Múnich. Los detalles.

Por Hugo Avalos

¿Jugará Felipe Chávez? Bayern Múnich enfrenta al Stuttgart de Nick Woltemade.
© Composición Bolavip¿Jugará Felipe Chávez? Bayern Múnich enfrenta al Stuttgart de Nick Woltemade.

Stuttgart y Bayern Múnich definen el primer título de la temporada en el fútbol alemán. Es que ambos equipos se enfrentan este sábado 16 de agosto por la Supercopa de Alemania. El MHPArena es el escenario de este encuentro donde sí o sí habrá un ganador.

Publicidad

El conjunto ‘rojo’ de Stuttgart tiene la oportunidad de quedarse con un nuevo título en su casa. Luego de ganar la Copa de Alemania, ahora busca revancha en la Supercopa luego de la derrota en este trofeo la temporada pasada a manos del Bayer Leverkusen en los penales.

Bayern Múnich vuelve a jugar una Supercopa de Alemania, torneo también renombrado como Franz Beckenbauer Cup. La edición de 2024 fue la primera a la que faltó desde 2011. Ahora, buscará hacerse con el título, el cual no gana desde 2022 (perdió la final de 2023 ante RB Leipzig).

Para esta temporada, los ‘Bávaros’ han sumado un nombre fuerte para sus filas, el colombiano Luis Díaz, quien llega para tomar el lugar que han dejado nombres como Leroy Sané y Thomas Müller, además de la lesión de Jamal Musiala. También se sumó Jonathan Tah a la defensa.

Publicidad
Mientras Luis Díaz ganará 16 millones en el Bayern Múnich, se reveló el salario que recibía Claudio Pizarro

ver también

Mientras Luis Díaz ganará 16 millones en el Bayern Múnich, se reveló el salario que recibía Claudio Pizarro

¿A qué hora se juega la Supercopa de Alemania 2025 entre Stuttgart y Bayern Múnich?

La Supercopa de Alemania 2025 enfrenta a Stuttgart y Bayern Múnich este sábado 16 de agosto en el MHPArena. Mira los horarios del partido:

  • Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 01:30 PM.
  • Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 02:30 PM.
  • Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 03:30 PM.
  • Estados Unidos (PT): 11:30 AM.
  • México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 12:30 PM.
  • España, Alemania, Francia e Italia: 08:30 PM.
  • Portugal y Reino Unido: 07:30 PM.
  • Corea del Sur/Japón: 03:30 AM.

¿Dónde ver por TV Stuttgart vs. Bayern Múnich por la Supercopa de Alemania?

El partido Stuttgart vs. Bayern Múnich por la Supercopa de Alemania 2025 tiene transmisión en vivo de ESPN 2 para toda Sudamérica, con excepción de Argentina, que se puede ver por ESPN, y de Estados Unidos, que va por ESPN+. En tanto, en México, se puede disfrutar por SKY Sports.

Publicidad

¿Cómo ver online Stuttgart vs. Bayern Múnich por la Supercopa de Alemania?

La Supercopa de Alemania Stuttgart vs. Bayern Múnich también cuenta con transmisión online vía streaming. Para toda Sudamérica el partido se puede ver en vivo por Disney+. En México, en Sky+. Y en Estados Unidos, por ESPN App.

¿Juega Felipe Chávez en Bayern Múnich?

La presencia del peruano Felipe Chávez no está confirmada. Es casi un hecho que no jugará como titular y hay dudas sobre si realmente ha sido convocado para jugar en la Supercopa de Alemania.

A su vez, volvió a jugar con el Bayern Múnich II, equipo reserva, que juega en la Regionalliga, Cuarta División de Alemania. Disputó los 90 minutos en la derrota del conjunto bávaro ante Unterhaching por 2-0. Esto hace pensar que Vincent Kompany no lo convocará para enfrentar al Stuttgart.

Publicidad

Hay expectativa con el futbolista peruano para integrar el primer equipo del Bayern. Es que en el último amistoso de la pretemporada jugó como titular ante el Grasshopper Zurich Club. No obstante, lo hizo junto a otros juveniles.

Diez años después de Claudio Pizarro en Bayern Múnich: Felipe Chávez fue titular e hizo deslumbrante jugada de gol en amistoso

ver también

Diez años después de Claudio Pizarro en Bayern Múnich: Felipe Chávez fue titular e hizo deslumbrante jugada de gol en amistoso

Alineaciones Stuttgart vs. Bayern Múnich:

STUTTGART: Alexander Nübel; Luca Jaquez, Jeff Chabot, Ramon Hendricks; Josha Vagnoman, Atakan Karazor, Angelo Stiller, Maximilian Mittelstädt; Jamie Leweling, Nick Woltemade y Chris Führich. DT: Sebastian Hoeneß.

BAYERN MÚNICH: Manuel Neuer; Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies; Konrad Laimer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz. DT: Vincent Kompany.

Publicidad
hugo avalos
Hugo Avalos
Lee también
Bayern Múnich enloquece con el juego de Felipe Chávez y empieza a generar elogios
Peruanos en el exterior

Bayern Múnich enloquece con el juego de Felipe Chávez y empieza a generar elogios

Se vienen nuevos convocados para la Selección Peruana
Selección Peruana

Se vienen nuevos convocados para la Selección Peruana

La deslumbrante jugada de Felipe Chávez, en su primera titularidad con Bayern Múnich, en un amistoso
Peruanos en el exterior

La deslumbrante jugada de Felipe Chávez, en su primera titularidad con Bayern Múnich, en un amistoso

UFC 319 Du Plessis vs. Chimaev: cartelera completa, horarios y dónde ver en vivo
Deportes

UFC 319 Du Plessis vs. Chimaev: cartelera completa, horarios y dónde ver en vivo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo