Trabajó para Liverpool, pero se convirtió en espía del Bayern Múnich para seducir a Luis Díaz

Uno de los fichajes más importante que se ha dado en el mercado de fichajes de verano es el traspaso de Luis Díaz al Bayern Múnich. Este movimiento fue casi una sorpresa, pues el colombiano venía siendo uno de los más cómodos en Inglaterra. No obstante, hubo un ‘infiltrado’ que fue clave para que se pueda llegar a un acuerdo muy pronto.

Su nombre es Jörg Schmadtke, alemán que estuvo en el cuadro de Liverpool como director deportivo entre el 2023 y el 2024. Esto fue suficiente como para conocer al derecho y al revés a ‘Lucho’. Siendo clave para que el cuadro ‘Bávaro’ se pueda fijar en el extremo colombiano al destacarlo como un jugador que podría ser clave para los actuales campeones de la Bundesliga.

Luis Díaz en Bayern Múnich (Foto: Getty).

Max Eberl en Sport Bild contó que el primer contacto con el jugador fue a mediados de junio, esto mediante una videollamada en la que el futbolista decidió jugar a toda costa por el Bayern Múnich. Incluso puso a los alemanes por encima del mismo FC Barcelona que también había pretendido al extremo para reforzar su plantel.

¿Qué otras opciones tenía Bayern Múnich?

Claro que un club grande como es el Bayern Múnich no se iba a contentar con solo una opción. Sino que tenían a varios jugadores en una lista para poder tener de donde elegir. Entre ellos tenemos a Nico Williams o Jamie Gittens que eran de los favoritos para poder formar parte del conjunto multicampeón.

Pero el director deportivo del Bayern aseguró que tenían opciones de sobra para poder tomar una buena decisión: “Por supuesto, estábamos considerando varios jugadores, ese es nuestro trabajo”.

No obstante, su idea era clara para tener un equipo fuerte en la ofensiva: “Teníamos una idea clara de nuestra nueva línea ofensiva. Si imagino, por ejemplo, un cuarteto con Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala y ahora Luis Díaz en el campo, sin duda tenemos una de las líneas de ataque más peligrosas de Europa”, explicó Eberl al medio germano.

Este fichaje los deja más que conformes por como se han logrado reforzar: “Con Luis Díaz, hemos cubierto el hueco en la banda izquierda. Ahora estamos completos y podemos darnos el lujo de observar qué sucede en el mercado de fichajes durante las próximas tres semanas”, sentenció.

Luis Díaz podría ganar su primer título con el Bayern Múnich

El cuadro del Bayern Múnich juega su primer título de la temporada en la Franz Beckenbauer Supercup. En este caso el cuadro de Baviera jugará frente a la VfB Stuttgart este sábado 16 de agosto. Por lo que el colombiano podría disfrutar muy pronto de la gloria con los colores rojos en Alemania.

