¿Juegan Luis Díaz y Cuti Romero? Cómo ver en vivo Bayern Múnich vs. Tottenham, amistoso internacional 2025

Bayern Múnich y Tottenham se enfrentan este jueves 7 de agosto en un nuevo partido amistoso de pretemporada. El escenario para este duelo es el Allianz Arena de Múnich, casa de los ‘Bávaros’. Ambos equipos siguen con su preparación de cara a una temporada en donde buscarán ganar algún título.

Publicidad

Publicidad

El equipo de Vincent Kompany tuvo uno de los grandes fichajes del mercado con la llegada de Luis Díaz para renovar un ataque, que ya venía diezmado por las salidas de Thomas Müller y Leroy Sané, además de la grave lesión de Jamal Musiala. El colombiano apunta a ser uno de los líderes del ataque junto a Harry Kane.

Por su parte, para los ‘Spurs’ se confirmó la reciente venta de Heung-min Son a Los Angeles FC por 26 millones de dólares. Se termina el ciclo de uno de los capitanes del equipo y ahora, el liderazgo estará en el argentino Cristian ‘Cuti’ Romero, quien deberá mantenerse saludable para ayudar a su equipo.

ver también Mientras Luis Díaz ganará 16 millones en el Bayern Múnich, se reveló el salario que recibía Claudio Pizarro

Se espera un duelo donde los titulares seguramente salgan al campo desde el arranque, aunque en el segundo tiempo habrá varias pruebas por parte de Kompany y de Thomas Frank.

Publicidad

Publicidad

¿A qué hora se juega el amistoso Bayern Múnich vs. Tottenham?

Bayern Múnich vs. Tottenham se juega este jueves 7 de agosto con los siguientes horarios alrededor del mundo:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 11:30 AM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 12:30 PM.

PM. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 01:30 PM .

. Estados Unidos (PT): 09:30 AM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 10:30 AM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 06:30 PM .

. Reino Unido: 05:30 PM .

. Corea del Sur/Japón: 01:30 AM.

¿Cómo ver en vivo Bayern Múnich vs. Tottenham?

El partido amistoso entre Bayern Múnich y Tottenham no tiene transmisión para Latinoamérica en canales de TV o streaming. Pero, ambos clubes, a través de sus plataformas digitales, ofrecen la posibilidad de que los fanáticos disfruten del encuentro, aunque no será de forma gratuita.

Publicidad

Publicidad

Bayern Múnich ofrece la transmisión de este amistoso en vivo a través de su plataforma FC Bayern TV PLUS. Para acceder a ella, hay que pagar una membresía. El pago mensual es de 4 euros, pero hay promociones como un pack de seis meses a 20 euros (3,33 euros por mes) y un pack anual por 36 euros (3 euros por mes).

ver también Felipe Chávez, juvenil del Bayern Múnich, le responde a la Selección Peruana y sorprende con su decisión

Por su parte, Tottenham también permite ver su partido a través de su propia plataforma digital, conocida como SPURSPLAY. Tiene un costo anual de 45 euros. Además de disfrutar de este amistoso, podrás ver otros encuentros de preparación, pero principalmente, puedes ver partidos completos para la temporada (en diferido).

Las probables alineaciones de Bayern Múnich vs. Tottenham

BAYERN MÚNICH: Manuel Neuer; Sacha Boey, Dayot Upamecano, Kim Min-jae, Raphaël Guerreiro; Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Tom Bischof; Micahel Olise, Harry Kane y Luis Díaz. DT: Vincent Kompany.

Publicidad

Publicidad

TOTTENHAM: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian ‘Cuti’ Romero, Micky Van de Ven, Destiny Udogie; Rodrigo Bentancur, Yves Bissouma, Pape Matar Sarr; Brennan Johnson, Mathys Tel y Mohammed Kudus. DT: Thomas Frank.