Palermo vs. Manchester City: horario y dónde ver en vivo el amistoso internacional 2025

Luego de un Mundial de Clubes que dejó dudas, Manchester City ya tiene puesta la cabeza en la temporada 2025-26. Antes de su inicio, disputa este sábado 9 de agosto un partido amistoso ante el Palermo de Italia en el Renzo Barbera en la ciudad homónima.

El equipo de Pep Guardiola no tuvo un buen certamen de la FIFA. La derrota en octavos de final ante Al Hilal de Arabia Saudita significó un duro golpe, del cual esperan haberse recuperado. La mira ahora está puesta en el arranque de la Premier League el próximo fin de semana. Es que enfrentará a Wolverhampton el próximo sábado en la primera jornada de la temporada.

Palermo es el rival de los ‘Citizens’, equipo que está en la Serie B de Italia, pero que pertenece al City Football Group. De ahí que el conjunto inglés haya aceptado la invitación para disputar el amistoso. Tiene en el cargo de entrenador al ex goleador, Filippo Inzaghi, quien se ha convertido en un experto en ascender equipos.

Pep Guardiola y Filippo Inzaghi, entrenadores de Manchester City y Palermo (Getty Images).

Inzaghi será el encargado de devolver a Primera División al Palermo esta temporada. En la campaña pasada, logró el ascenso con el Pisa, pero anteriormente había ascendido al Venezia de la Serie C a la B en 2017 y al Benevento de la B a la Serie A en 2020.

¿A qué hora juegan Palermo vs. Manchester City?

El partido entre Palermo y Manchester City se juega este sábado 9 de agosto en el Estadio Renzo Barbera en los siguientes horarios alrededor del mundo:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 02:00 PM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 03:00 PM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 04:00 PM .

. Estados Unidos (PT): 12:00 PM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 01:00 PM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 09:00 PM .

. Portugal y Reino Unido: 08:00 PM .

. Corea del Sur/Japón: 04:00 AM.

¿Dónde ver en vivo Palermo vs. Manchester City?

Palermo vs. Manchester City no tiene transmisión por TV para Latinoamérica. Sin embargo, se puede ver en vivo vía streaming para todo el mundo (excepto Italia) a través de CITY+, la plataforma que pertenece al club inglés. En Italia, se puede ver en vivo por DAZN, SKY Sport y SKY GO.

CITY+ es la plataforma online en donde Manchester City permite ver contenido exclusivo para todos sus aficionados. Para acceder a ella y, por ende, al amistoso hay que pagar una membresía mensual de 4,99 libras esterlinas (23,74 soles peruanos o 6,71 dólares). También tiene una oferta de pago anual por 34,99 libras esterlinas (166,47 soles peruanos o 47 dólares).

Alineaciones probables

PALERMO: Alfred Gomis; Salim Diakité, Mattia Bani, Giangiacomo Magnani; Alessio Buttaro, Claudio Gomes, Antonio Palumbo, Tommaso Augello; Emmanuel Gyasi, Matteo Luigi Brunori; y Joel Pohjanpalo. DT: Filippo Inzaghi.

MANCHESTER CITY: James Trafford; Rico Lewis, John Stones, Rúben Dias, Rayan Aït-Nouri; Bernardo Silva, Tijjani Reijnders; Savinho, Rayan Cherki, Jérémy Doku; y Omar Marmoush. DT: Pep Guardiola.