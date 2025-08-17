Real Madrid vs. Osasuna: día, horario, dónde ver por TV y online y posibles alineaciones del partido por LaLiga 2025-26

Real Madrid y Osasuna cierran este martes 19 de agosto la primera jornada de LaLiga 2025-26 en el partido a disputarse en el estadio Santiago Bernabéu de la capital española. Los ‘Merengues’, ahora con Xabi Alonso en la dirección técnica, buscan iniciar de buena manera la temporada.

Mientras Barcelona ganó en su estreno liguero, Real Madrid debuta recién el martes debido a unos días de descanso más por su participación en el Mundial de Clubes 2025. La directiva del club blanco trató de postergar el partido, pero LaLiga hizo caso omiso.

Al margen de las discusiones fuera del campo, Xabi Alonso tiene todo listo para iniciar la temporada luego de su primer torneo como DT del Real Madrid donde alcanzó las semifinales del Mundial de Clubes (perdió en semifinales ante PSG). Tras la reciente presentación de Franco Mastantuono, el mercado ‘merengue’ culminó no sin antes lograr fichajes importantes como Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold y Álvaro Carreras.

Dean Huijsen apunta a ser figura de la defensa del Real Madrid (Getty Images).

Del otro lado, Osasuna buscará repetir la buena temporada pasada, pero esta vez tratará de meterse en clasificación a copas internacionales, algo que estuvo cerca. Aunque, para esta liga, no sumó muchas caras nuevas, más que la de Víctor Múñoz, fichado precisamente desde Real Madrid, y Valentín Rosier, ex Leganés. Alessio Lisci apuesta por su goleador, Ante Budimir, quien marcó 21 goles en el certamen pasado.

Día y horario para Real Madrid vs. Osasuna por la fecha 1 de LaLiga 2025-26

Real Madrid vs. Osasuna se disputa este martes 19 de agosto por la primera jornada de LaLiga 2025-26 en el estadio Santiago Bernabéu. Estos son todos los horarios del encuentro alrededor del mundo:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 02:00 PM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 03:00 PM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 04:00 PM .

. Estados Unidos (PT): 12:00 PM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 01:00 PM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 09:00 PM .

. Portugal y Reino Unido: 08:00 PM .

. Corea del Sur/Japón: 04:00 AM.

¿Dónde ver en vivo Real Madrid vs. Osasuna por la fecha 1 de LaLiga 2025-26?

El partido Real Madrid vs. Osasuna, correspondiente a la fecha 1 de LaLiga 2025-26, se podrá ver en vivo por DSports (canal 610 y 1610 en HD) para toda Sudamérica en TV. En tanto, por streaming, se puede ver en vivo por la plataforma DGO. En Brasil, va por Disney+ Premium.

En Centroamérica y México, el partido se puede disfrutar en TV por Sky Sports y por Sky+ por streaming. Para Estados Unidos, habrá transmisión de ESPN Deportes y ESPN+ por TV, mientras que, por streaming, estará disponible por ESPN App y fuboTV.

En España, Real Madrid vs. Osasuna se puede ver en vivo por Movistar+, LaLiga TV Bar HD, DAZN y Amazon Prime Video.

Alineaciones probables de Real Madrid vs. Osasuna

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Fede Valverde, Aurelién Tchouaméni, Arda Güler; Brahim Días, Kylian Mbappé y Vinicius Júnior. DT: Xabi Alonso.

OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejanro Catena, Enzo Boyomo, Juan Cruz, Abel Bretones; Lucas Torró, Jon Moncayola; Rubén García, Aimar Oroz; y Ante Budimir. DT: Alessio Lisci.