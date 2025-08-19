¿Juega Franco Mastantuono? Las alineaciones de Real Madrid vs. Osasuna por la fecha 1 de LaLiga 2025-26

Real Madrid recibe este martes 19 de agosto en el Estadio Santiago Bernabéu al Osasuna por el partido correspondiente a la fecha 1 de LaLiga 2025-26. Se trata del debut oficial del conjunto ‘merengue’ en la nueva temporada y recibe a un equipo con aspiraciones a meterse en copas internacionales este año. Xabi Alonso tiene definido el once titular y hay expectativa por el debut de Franco Mastantuono.

La temporada 2025-26 de LaLiga en España arrancó con la primera jornada en donde hubo victoria del FC Barcelona y una sorpresiva derrota del Atlético de Madrid. Ahora, llega el turno del Real Madrid, en un duro compromiso ante Osasuna en un día llamativo.

La razón de que el conjunto ‘merengue’ juegue este martes tiene que ver con su participación en el Mundial de Clubes. Si bien la directiva trató de postergar el debut liguero, LaLiga decidió solamente darle un par de días más de descanso al equipo. Por eso, juega este martes.

Las novedades del Real Madrid para enfrentar a Osasuna

Xabi Alonso tiene todo listo para el primer partido del Real Madrid en esta liga española. Luego de un sólo partido amistoso ante el WSG Tirol de la Bundesliga de Austria, ya se puede ver la idea del entrenador para su alineación inicial.

A diferencia de lo visto en el Bayer Leverkusen, hay un cambio el sistema de campo. Deja la línea de tres defensores por la de cuatro hombres, algo que también se vio en el Mundial de Clubes. Salvo Éder Militão (pese a que no jugó casi en la última temporada por lesión), la defensa tiene todos nombres nuevos.

La otra novedad pasa por el mediocampo donde Arda Güler se ganó un puesto para acompañar a Fede Valverde y a Aurélien Tchouaméni. En tanto, Rodrygo no forma parte del once titular y va Brahim Díaz al extremo derecho. El ataque no sufre modificaciones y Kylian Mbappé y Vinícius Júnior son los encargados de la ‘explosión’.

Arda Güler viene de sumar mucha participación en el Mundial de Clubes (Getty Images).

¿Franco Mastantuono? Si bien hubo rumores de una posible alineación indebida ante su convocatoria para el partido, lo cierto es que formará parte del banco de suplentes junto a Alonso. Se espera que pueda sumar minutos para hacer su debut oficial en el Real Madrid.

Las novedades de Osasuna para visitar al Real Madrid

Del otro lado, Osasuna es un equipo duro para el debut. Alessio Lisci es su nuevo entrenador, quien llegó tras sus pasos por Levante y Mirandés. Toda una apuesta del conjunto de Pamplona, que fue noveno en la última liga, muy cerca de lograr una clasificación a la Conference League.

El objetivo, por ende, será tener una buena y similar campaña con la idea de sí lograr la clasificación que no pudo ser el anterior año. No obstante, para ello, en un mercado austero, sólo sumó a Víctor Múñoz y a Valentín Rosier como caras nuevas.

Alineaciones de Real Madrid vs. Osasuna

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler; Brahim Díaz, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. DT: Xabi Alonso.

Suplentes: Andriy Lunin, Sergio Mestre, Dani Carvajal, David Alaba, Rodrygo, Gonzalo, Asencio, Dani Ceballos, Fran García, Franco Mastantuono y Thiago.

OSASUNA: Sergio Herrera; Valentín Rosier, Alejandro Catena, Enzo Boyomo, Juan Cruz, Abel Bretones; Lucas Torró, Jon Moncayola; Rubén García, Aimar Oroz y Ante Budimir. DT: Alessio Lisci.

Suplentes: Aitor Fernández, Stamatakis, Herrando, Iker Múñoz, Raúl García, Kike Barja, Moi Gómez, Víctor Múñoz, Mauro, Osambela y Chasco.