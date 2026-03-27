Venezuela vs. Trinidad y Tobago: ¿Qué canal pasa EN VIVO el partido amistoso por la FIFA Series?

La Selección de Venezuela disputa un partido amistoso correspondiente al torneo FIFA Series ante Trinidad y Tobago. Se juega este viernes 27 de marzo desde las 06:00 horas de Caracas (05:00 horas de Lima, Perú) en el Estadio Pakhtakor Markaziy, ubicado en Taskent, Uzbekistán. La ‘Vinotinto’ inicia su nueva etapa con Oswaldo Vizcarrondo al frente del seleccionado.

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Venezuela quedó fuera de la contienda por la clasificación al Mundial 2026 en la última fecha de las Eliminatorias Conmebol, lo que provocó el final del ciclo de Fernando Batista. Ahora, se inició una nueva etapa con Oswaldo Vizcarrondo, confirmado como nuevo entrenador por la Federación Venezolana de Fútbol en enero pasado.

El cuerpo técnico confirmado por Venezuela (Federación Venezolana de Fútbol).

Vizcarrondo, que venía de dirigir a las Juveniles de la ‘Vinotinto, ya tuvo un partido al frente de la selección mayor. Fue la derrota 1-0 ante Argentina en octubre pasado. Luego de ello, Fernando Aristeguieta fue el director técnico en el triunfo 1-0 ante Australia y la derrota 2-0 ante Canadá, ambos en noviembre.

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Para esta fecha FIFA de marzo, la Selección de Venezuela tiene el regreso de Salomón Rondón. Además, Telasco Segovia y Jon Aramburu se destacan como las figuras llamadas a convertirse en referentes del combinado nacional. Jefferson Savarino, en tanto, es baja junto a Yangel Herrera y Ender Echenique, entre otros.

Lista de Venezuela para la fecha FIFA de marzo (X @SeleVinotinto).

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Trinidad y Tobago es el rival del seleccionado venezolano. Derek King es el entrenador de dicho combinado nacional, que viene de perder en un amistoso internacional ante Bolivia hace algunos días. Además, viene de ser eliminado en las Eliminatorias Concacaf para el Mundial 2026.

¿Qué canal pasa Venezuela vs. Trinidad y Tobago, partido amistoso por la FIFA Series?

La FIFA Series un torneo amistoso organizado por la FIFA durante esta fecha FIFA que junta a diversos seleccionados nacionales en distintas locaciones. Venezuela y Trinidad y Tobago juegan en Uzbekistán como parte de preparación para el próximo proceso mundialista.

El partido entre venezolanos y trinitenses se disputa este viernes 27 de marzo a las 06:00 horas en Caracas (05:00 horas de Lima). Se puede ver en vivo por las plataformas FIFA+ y DAZN para todo el mundo.

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