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Liga Dimayor

Atlético Nacional 0-0 Bucaramanga EN VIVO y GRATIS por la Liga DIMAYOR vía Win: Minuto a minuto

Atlético Nacional se enfrenta a Atlético Nacional en un partido por la fecha número 17 de la Liga DIMAYOR de Colombia.

¡Jugadores listos!

Los jugadores en el túnel listos para el inicio del partido.

¡Atlético Bucaramanga enfocado!

El cuadro de Atlético Bucaramanga está concentrado en lograr dar la sorpresa en El Atanasio.

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¡Once de Atlético Nacional!

El cuadro de Atlético Nacional sale con el siguiente once: Ospina; Tesillo, García, Román, Casco; Uribe, Campuzano, Rengifo, Cardona, Bello; Arango.

¡El once de Atlético Bucaramanga!

El cuadro de Atlético Bucaramanga sale con el siguiente once: Vásquez; Gutiérrez, Rea, Mena, Hinestroza; Zárate, Charrupí, Londoño, Sambueza, Batalla; Caicedo.

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¡Llegó Nacional!

El cuadro de Atlético Nacional llegó para el partido.

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¡Estadio listo!

El Estadio El Atanasio Girardot está listo para el partido entre Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga.

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¡Convocados de Atlético Nacional!

Estos son los convocados de Atlético Nacional.

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¡Convocados de Bucaramanga!

Estos son los convocados de Atlético Bucaramanga.

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¡BIENVENIDOS AL PARTIDAZO!

Hoy juega Atlético Nacional contra Atlético Bucaramanga por la Liga DIMAYOR de Colombia.

Atlético Nacional contra Atlético Bucaramanga.
© GeminiAtlético Nacional contra Atlético Bucaramanga.

Por la fecha número 17 de la Liga DIMAYOR en Colombia, se enfrentan Atlético Nacional frente a Atlético Bucaramanga. Este encuentro se disputará este lunes 20 de abril desde las 20:30 horas de Perú en el Estadio Atanasio Girardot. La transmisión del duelo será por Win, mientras que el minuto a minuto estará en Bolavip Perú.

El ‘Verdolaga’ viene imparable en el fútbol colombiano y se sitúa en lo más alto de la tabla de posiciones. En este caso, vienen de vencer a Independiente Medellín en un partidazo que culminó con un 3-2 en los últimos minutos. Por lo que, el cuadro de Medellín llega con mucha confianza de seguir ganando en condición de local.

Por su lado, el Bucaramanga está en la mitad de la tabla de posciones y es un equipo un poco irregular. Eso sí, vienen de golear por 5-0 a Boyacá Chicó, lo cual ha ayudado a que la confianza mejore, ya que antes tuvieron 4 partidos consecutivos en los cuales no pudieron sumar ni un solo punto.

Bruno Castro
Bruno Castro
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