Atlético Nacional vs Jaguares EN VIVO y GRATIS por la Liga Dimayor vía Win, RCN y Win Play

Atlético Nacional se enfrenta a Jaguares por un partido pendiente de la fecha número 2 de la Liga Dimayor. Este encuentro se disputará este lunes 6 de abril desde las 20:10 horas de Perú. El duelo se realizará en el Estadio Atanasio Girardot.

En este caso, el ‘Verdolaga’ viene como puntero en el campeonato y podría sacar más ventaja de lograr una nueva victoria. Actualmente tienen 31 puntos con un juego menos, mientras que Deportivo Pasto es segundo con 28 unidades. Lo cual podría ser importante para los de Medellín si consiguen ganar en casa para despuntarse con soltura.

Mientras tanto, el conjunto de Jaguares está peleando en los puestos de abajo. Tienen tan solo 14 unidades y se refugian en el lugar 18 de la tabla de posiciones. Eso sí, vienen de sorprender a Millonarios que le terminaron ganando por 1-0 en casa. Así que en este caso podrían llegar a dar la gran sorpresa.