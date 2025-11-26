Es tendencia:
Atlético Nacional vs. Junior EN VIVO y GRATIS por el Grupo A de la Primera A vía RCN

Atlético Nacional se enfrenta por la Liga BetPlay a Junior de Barranquilla. El encuentro se disputará en el Atanasio Girardot.

La Liga BetPlay está entrando en su recta final y se vienen definiendo a los equipos que lucharán por el Torneo Clausura. Atlético Nacional se enfrenta en un juego clave a Junior en el Estadio Atanasio Girardot este miércoles 26 de noviembre. La transmisión está a cargo de RCN Nuestra Tele, pero podrán seguir el minuto a minuto en Bolavip Perú.

Por el momento, el ‘Tiburón’ está en el primer lugar de la tabla de posiciones con 4 unidades. En su último partido a pesar de las 2 expulsiones de América, no logró ganar y tan solo pudo obtener un empate 1-1. Perdiendo una gran chance de ser hoy puntero con mayor ventaja en puntos.

Por otro lado, ‘Los Verdolagas’ tienen el mismo puntaje, han obtenido hasta ahora un empate y una victoria en esta fase de grupos. Su último juego terminó en un 0-0 ante Independiente de Medellín en condición de visitante. Así que ahora les toca volver a ser locales.

