Brasil vs Croacia EN VIVO y GRATIS por Amistoso Internacional vía ESPN y Disney+

Por un encuentro amistosos la Selección de Brasil se enfrenta a su similar de Croacia. Encuentro que se llevará a cabo este martes 31 de marzo desde las 19:00 horas de Perú. Este choque se jugará en los Estados Unidos, sede del próximo Mundial 2026. Por lo que servirá para practicar a solo meses de este emocionante torneo internacional.

La transmisión del partido se podrá disfrutar en cable en ESPN, mientras que en plataforma digital por Disney+. No obstante, también se podrá seguir el minuto a minuto en Bolavip Perú.

Por parte de la ‘Canarinha’ llega después de haber jugado contra Francia en un partido que terminaron perdiendo por 2-1. Bremer anotó el último gol de los brasileños, mientras Kylian Mbappé y Hugo Ekitiké marcaron para los ‘galos’. Carlo Ancelotti todavía no encuentra el equipo definitivo debido a las lesiones.

Mientras tanto, los europeos jugaron frente a otro sudamericano, en este caso hablamos de Colombia. Duelo que comenzaron perdiendo con tanto de Santiago Arias, pero lograron darle vuelta al marcador con Luka Vuskovic e Igor Matanovic.

Todos los partidos de Luis Díaz con Bayern Múnich en la Bundesliga 2025-26 se pueden disfrutar por la pantalla de Disney+. Recordá que hasta el 31 de marzo, los clientes nuevos y los que regresen que sean elegibles podrán suscribirse con hasta un 70% de descuento durante 2 meses.