Dónde ver EN VIVO amistoso Japón vs. Brasil: hora, canales de TV y streaming online

Brasil juega ante Japón en Singapur como parte de su gira por Asia. El combinado de Carlo Ancelotti disputa su primer juego de esta fecha FIFA. Conoce horario, opciones de transmisión y más detalles.

Las selecciones de Japón y Brasil se enfrentan este sábado 14 de noviembre en un partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, última de este año 2026. El Estadio Nacional de Singapur es el escenario para este duelo, que sirve de preparación para ambos seleccionados.

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Los ‘Samuráis Azules’, dirigidos por Hajime Moriyasu, se preparan para la Copa Asiática de la AFC que deben jugar en 2027. Vienen de buenas actuaciones en la anterior ventana internacional donde le ganaron 2-1 a Venezuela y Nueva Zelanda y por penales a Ecuador (5-4 tras el 0-0 en los 90 minutos).

La ‘Verdeamarela’, con Carlo Ancelotti a la cabeza, también prueba con vistas a las próximas Eliminatorias Sudamericanas. Además, ‘Carletto’ se permite probar jugadores para seguir ampliando el universo de futbolistas del combinado nacional. Viene de dos amistosos ante Australia, uno con victoria 4-2 y otro con empate 1-1.

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¿Dónde ver EN VIVO Japón vs. Brasil?

El partido amistoso entre Japón y Brasil, que se disputa en el Estadio Nacional de Singapur, solo tiene transmisión por TV y streaming online para los siguiente países:

Brasil: SporTV , Globo y Globoplay

, y Japón: TV Asahi y U-NEXT

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¿A qué hora se juega Japón vs. Brasil?

Japón vs. Brasil, partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, que se juega este sábado 14 de noviembre, tiene los siguientes horarios de inicio:

2:15 A.M. | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 4:15 A.M. | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 5:15 A.M. | Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este)

| Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este) 6:15 A.M. | Bolivia y Venezuela

| Bolivia y Venezuela 7:15 A.M. | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 11:15 A.M. | España

DATOS CLAVE

Japón y Brasil juegan partido amistoso el sábado 14 de noviembre de 2026.

juegan partido amistoso el sábado 14 de noviembre de 2026. Estadio Nacional de Singapur alberga el encuentro internacional preparatorio de fecha FIFA.

alberga el encuentro internacional preparatorio de fecha FIFA. 7:15 A.M. es la hora de inicio para Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.