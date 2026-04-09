El fuerte impacto que generó Bayern Múnich en Colombia gracias a Luis Díaz: “Creció un 400 por ciento”

La llegada de Luis Díaz al Bayern Múnich no solo ha generado expectativa en lo deportivo, sino también un impacto inmediato fuera de la cancha. En Colombia, el efecto del extremo ha sido contundente, especialmente en el interés comercial hacia el club ‘bávaro’.

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De acuerdo con información compartida por el creador de contenido Andrés Weiss en su cuenta de Twitter, y basada en datos del medio alemán AbendZeitung, el crecimiento en ventas e interacción digital ha sido exponencial desde la llegada del jugador.

Un boom comercial impulsado por Luis Díaz

Según los datos revelados, el Bayern Múnich ha experimentado un incremento del 400% en la venta de camisetas en Colombia desde la incorporación de Luis Díaz. Este notable aumento refleja el fuerte arraigo y la influencia que tiene el futbolista en su país de origen.

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Pero eso no es todo. El interés por el club también se ha trasladado al entorno digital, donde las visitas desde el país ‘cafetero’ a la tienda online oficial del Bayern han crecido en un 200%.

Sin duda alguna, estas cifras evidencian cómo la presencia de una figura local puede llegar a transformar el alcance global de una institución europea.

Díaz, entre los más vendidos del Bayern

El impacto del colombiano no se limita a cifras generales. En lo individual, Luis Díaz ya se posiciona como uno de los jugadores más populares del plantel en términos comerciales.

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Según se pudo conocer, actualmente, el atacante se encuentra dentro del top 5 de futbolistas del Bayern Múnich con más camisetas vendidas en la temporada.

Este fenómeno confirma que su llegada no solo fortalece al equipo dentro del campo, sino que también potencia la marca del club a nivel internacional, especialmente en mercados latinoamericanos donde su figura genera una conexión inmediata.

DATOS CLAVES

El Bayern Múnich registró un incremento del 400% en la venta de camisetas en Colombia tras el fichaje de Luis Díaz.

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Las visitas desde Colombia a la tienda online oficial del club bávaro aumentaron en un 200%.