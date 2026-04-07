Así reaccionaron los hinchas de FC Barcelona tras el gol de Luis Díaz al Real Madrid: “Le debemos una disculpa a Deco”

Luis Díaz está pasando por un gran presente en el fútbol alemán y a nivel internacional también. En el Santiago Bernabéu fue una de las grandes figuras del conjunto ‘Bávaro’ logrando marcar el primer tanto del partido con una gran definición. Lo cual despertó mucho interés en los hinchas del conjunto de Barcelona que pudieron tenerlo en sus filas.

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Las redes sociales han explotado con el colombiano debido a su gran partido que tuvo en España. Siendo una gran tendencia los hinchas del conjunto ‘Culé’, que muchos piensan que pudo ser un gran fichaje para el ataque, pues es un jugador que sabe crear peligro.

Más bien, Deco en un momento lo puso sobre la mesa para que pueda ser un gran refuerzo. Pero al final no se concretó el fichaje, por esa razón muchos consideran que fue un error cuestionar al portugués, más viendo el nivel del colombiano. El cual pudo anotar ante el Real Madrid y ser una constante arma de peligro en el área rival en todo el partido.

Comentarios sobre Luis Díaz y el Barcelona (Foto: X).

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Comentarios sobre Luis Díaz y el Barcelona (Foto: X).

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¿Por qué Luis Díaz no llegó al FC Barcelona?

Deco contó en una entrevista al diario Mundo Deportivo que buscaron a Luis Díaz para ficharlo, pero resultaba imposible poder contratarlo. Más que todo, hablando de lo que pedía el Liverpool para poder contar con los servicios del colombiano.

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“Al ver la plantilla de la temporada pasada, nos faltaba algo ahí (banda izquierda). Creíamos que ese rol lo haría Ansu (Fati), empezó bien la pretemporada pero luego no le salieron las cosas y también tuvo lesiones. Podía jugar de banda izquierda y de ‘9’ dando esas soluciones pero nos faltó este perfil en la plantilla. Luis Díaz encajaba en esto, Rashford encajaba y luego es un tema de negociación. Al otro lado hay un club y son de un nivel muy alto, hablas de Liverpool y United“, explicó.

¿Qué dijo Luis Díaz sobre su truncado pase al FC Barcelona?

El atacante del Bayern Múnich habló con ESPN sobre lo que pudo ser su pase al FC Barcelona. Dejando en claro que hubo posibilidad de mudarse a España, pero que terminó tomando la mejor decisión al mudarse a Alemania.

“El Barcelona siempre ha estado pendiente. Pero como todo mercado que se abre, se hablan de muchas posibilidades, no solamente Barcelona, sino también otros equipos. Yo siempre he tratado de tomar la mejor decisión de elegir para sentirme contento conmigo mismo. Contento con el equipo que elegí“, expuso el atacante.

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