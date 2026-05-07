Real Madrid se encuentra en una disputa interna después de la pelea entre Fede Valverde y Tchouaméni. A puertas del clásico contra Barcelona.

El vestuario del Real Madrid ha implosionado en el momento más inoportuno de la temporada. Una violenta disputa entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde ha desatado una tormenta institucional que amenaza con arruinar el planteamiento del Clásico.

Publicidad

Según ha revelado Tiempo de Juego de la Cadena COPE, la tensión alcanzó un punto de no retorno durante la última sesión de trabajo. El enfrentamiento entre ambos mediocampistas ha fracturado la unidad del grupo a solo dos días de recibir al FC Barcelona.

Valverde en el hospital tras el altercado

La gravedad del incidente se confirmó al conocerse que Federico Valverde terminó en el hospital. El futbolista uruguayo requirió atención médica tras el choque con su compañero, lo que ha generado una conmoción total dentro de la entidad blanca.

Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde jugando en el Real Madrid. (Foto: X).

Publicidad

Este ingreso hospitalario no solo pone en duda su participación en el partido del domingo, sino que deja una herida profunda en la moral del equipo. La plantilla se encuentra en estado de “shock” tras ver a uno de sus referentes salir de la ciudad deportiva rumbo a un centro sanitario.

El vestuario exige suspender los entrenamientos

Ante este clima de hostilidad, parte de los pesos pesados han alzado la voz contra la planificación deportiva. Varios jugadores han hablado directamente con Álvaro Arbeloa para pedir que no se entrene este viernes.

Los futbolistas argumentan que no existe el bienestar psicológico necesario para saltar al césped tras lo ocurrido. La tensión es tan palpable que el cuerpo técnico se enfrenta al dilema de forzar la sesión o ceder ante la presión de un vestuario roto.

Publicidad

Un Clásico bajo máxima tensión

El Real Madrid llega al duelo contra el Barça en una situación límite que trasciende lo deportivo. La gestión de esta crisis en las próximas horas será clave para evitar un desastre mayor en el Santiago Bernabéu.

Con Valverde bajo observación médica y el grupo enfrentado, la incertidumbre reina en Valdebebas. La directiva y el cuerpo técnico trabajan a contrarreloj para intentar recomponer los pedazos de un equipo que, ahora mismo, parece haber perdido el rumbo.

Publicidad

DATOS CLAVE