Gracias a Luis Díaz, Bayern Múnich rompió un récord “considerado imbatible durante mucho tiempo”

El cuadro del Bayern Múnich ha logrado algo que parecía impensado de superar en un corto periodo de tiempo. Pero gracias al gran momento del cuadro ‘Bávaro’, lo han logrado vencer de gran forma. En este caso, estamos hablando que han roto el récord de más goles en una sola temporada y eso que todavía no ha acabado la actual campaña.

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En el último partido del conjunto dirigido por Vincent Kompany logró una goleada por 5-0 ante el cuadro de ST. Pauli. Consiguiendo de esta forma la suma de 105 goles en la actual campaña, superando la marca de 101 tantos que tenía el mismo conjunto de Múnich en la campaña 1971/72 con referentes como Gerd Müller y Franz Beckenbauer.

Jamal Musiala celebrando su gol ante el ST. Pauli (Foto: Getty Images).

Luis Díaz como siempre fue uno de los grandes artífice de esta gran hazaña del cuadro de Baviera. Si bien no logró dar asistencias y menos hizo goles en este último partido. Pero a lo largo de la temporada ha logrado marcar un total de 15 tantos, mientras que ha asistido en 14 oportunidades, lo que deja la suma de 29 aportes de gol.

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Bayern Múnich a nada de salir campeón

El cuadro de Bayern Múnich está cerca de salir campeón de la Bundesliga. El conjunto ‘Bávaro’ tiene actualmente 76 puntos y está a 12 unidades del segundo que es el Borussia Dortmund. En este caso el cuadro ‘amarillo y negro’ terminó cayendo 0-1 en casa ante el Bayer Leverkusen. Lo que ha hecho que pierda el camino hacia el primer puesto y deje casi todo consumado para que el campeón sea el Bayern.

Borussia Dortmund contra Bayer Leverkusen (Foto: Getty).

Tan solo restan un total de 15 puntos en disputa, 5 partidos que definirán todo esta temporada. El siguiente juego más bien podría ser clave, pues si gana el conjunto de Luis Díaz, obliga al cuadro dirigido por Niko Kovac a ganar sea como sea.

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Ahora hay que mencionar la diferencia de gol, la cual es abismal de un equipo al otro. Bayern tiene 78 goles a favor, mientras que el Dortmund solo 31, por lo que incluso empatando en puntos, sería complicado que lo puedan pasar si es que no termina goleando sus últimos juegos los del Signal Iduna Park.

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