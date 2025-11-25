En Ecuador destacaron el problema que tiene Cueva para brillar en Emelec y lo piden en este club: “Sería una bestia”

Christian Cueva era uno de los jugadores que más emoción causó en su llegada a Ecuador para jugar por Emelec. Se pensaba que sería el conductor que necesitaba el equipo para triunfar. Pero la realidad es que no terminó de ser el 10 que pensaron que sería. Hoy se puede decir que no es ni titular y se reveló que es lo que pasa con él y por qué no la está rompiendo.

La realidad es que ‘Aladino’ fue de más a menos, siendo titular, teniendo buenos partidos. Aportando con goles y asistencias, pero no mostró una continuidad con su progreso físico. Hasta ahora no está al 100% y se le ve más en noticias de espectáculos que en el deporte. Lo cual deja en claro que no está concentrado en su equipo y mejoría.

Christian Cueva con camiseta de Emelec (Foto: Emelec).

En Ecuador revelaron el problema de Christian Cueva

Con el pobre momento que está teniendo Christian Cueva, muchos se hacen la pregunta de ¿Qué es lo que falta para que rinda mejor? Pues el histórico jugador, Máximo Banguera se animó a responder ante la situación del peruano. Manifestando algo que ya varios conocían, que es el mal estado físico en el cual se encuentra el mediocampista nacional.

“Cueva es un gran jugador. Si bien es cierto hoy, ¿qué es lo que necesita Emelec? Todos corren pero Cueva no te corre. No va a poder ayudar a este equipo que no corre. Él poniéndose bien físicamente, le puede dar una buena mano”, explicó en el programa ‘Sin Códigos’ de ‘El Canal del Fútbol’.

Por otro lado, explicó que la situación que está pasando el club tampoco lo ayuda mucho a ‘Aladino’ para que pueda mostrar su mejor forma. Recordemos que han tenido problemas con el tema económico.

“Más allá que podamos decir si es profesional o no, es un tema también del entorno. Todo lo de Emelec en la interna también es complicado”, agregó.

¿Dónde brillaría Christian Cueva en Ecuador?

Por otro lado, el Máximo Banguera dio a conocer en qué equipo de Ecuador Christian Cueva mostraría su mejor nivel. Pues considera que el juego de este club potenciaría lo que viene haciendo ‘Aladino’ en el terreno de juego.

“Por ejemplo, Christian en Liga de Quito sería una bestia, porque es un plantel que tiene la pelota. Hay que buscar el entorno o el equipo dónde te pueda rendir. Por ejemplo en Independiente del Valle o Liga de Quito te rendiría. De hecho, hasta en el mismo Guayaquil City, porque es un equipo que le gusta tener la pelota”, sentenció.

Los números de Christian Cueva en Ecuador

Contando solo sus partidos en la Serie A que es la Primera División de Ecuador, pues Cueva tiene un total de 15 partidos disputados, 765 minutos en cancha, 2 goles y 2 asistencias. Números bastante bajos para lo que se esperaba de ‘Aladino’ como estrella.

