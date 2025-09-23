¿Juega Cristiano Ronaldo hoy con Al Nassr ante Jeddah Club por la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita?

Arabia Saudita celebra su día nacional este martes 23 de setiembre. Pero, la actividad del fútbol no se detiene. Se juega los dieciseisavos de final de la Copa del Rey de Campeones donde Al Nassr y Cristiano Ronaldo debutan ante Jeddah Club en el Estadio Príncipe Abdullah al-Faisal.

Al Nassr quiere mejorar su performance de la temporada pasada donde sufrieron una sorpresiva eliminación. Fue en octavos de final cuando perdió 1-0 ante Al Taawoun. Cabe recordar que en la edición 2024, perdió la final ante Al Hilal por penales (empate 1-1). No gana este título desde 1990.

Ahora, buscan empezar la Copa del Rey de Campeones con el pie derecho. Enfrenta al Jeddah Club, equipo que está en la Primera División de Arabia Saudita (sería Segunda, ya que existe la Liga Profesional Saudí). Tuvo un buen inicio de temporada, ya que ganó sus dos primeros partidos: a Al Jubail por 3-1 y 2-1 ante Al Wahda.

Al Nassr, por su parte, está con buen ritmo donde ganó sus tres primeros partidos de la Liga Profesional Saudí, debutó con buen pie en la Liga de Campeones 2 de la AFC. Sin embargo, su única derrota fue en la final de la Supercopa de Arabia Saudita, por penales ante Al Ahli.

¿Cristiano Ronaldo juega ante Jeddah Club?

Cristiano Ronaldo forma parte de la convocatoria de Al Nassr para el duelo de este martes ante Jeddah Club. Sin embargo, se confirmó que ocupará un lugar en el banco de suplentes y no arrancará como titular.

Por lo pronto, las redes sociales del conjunto de Riyadh mostraron el momento del viaje de parte del plantel convocado para el partido a la ciudad de Yeda, donde se disputará este partido de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo formó parte del viaje y, en el video, se lo pudo ver firmando autógrafos con todos los fanáticos que se acercaron al Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz.

A su vez, durante este martes 23 también se lo pudo ver a Cristiano celebrando el Día Nacional de Arabia Saudita. Vistió para la ocasión con la túnica que caracteriza a los habitantes del país, así como también lo hicieron sus propios compañeros.

La alineación de Al Nassr para enfrentar a Jeddah Club

Bento; Sultan Al Ghannam, Abdulelah Al Amri, Íñigo Martínez, Nawaf Boushal; Ali Al Hassan, Abdullah Al Khaibari; Ángelo, Wesley, Abdulrahman Al Ghareeb; y Haroune Camara.

Alineación de Al Nassr ante Jeddah Club (X @AlNassrFC_EN).

