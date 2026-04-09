La impresionante fortuna que destinaría Real Madrid para la contratación de Michael Olise

El Real Madrid ha fijado su mirada en la estrella del Bayern Múnich, Michael Olise, tras su impactante rendimiento en los cuartos de final de la Champions League. El club presidido por Florentino Pérez estaría dispuesto a realizar una inversión histórica para asegurar el fichaje del atacante francés en el próximo mercado.

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Real Madrid pagaría esto por Michael Olise

Según reportes de medios especializados como beIN SPORTS y World Soccer Talk, la entidad blanca prepara una oferta que oscila entre los 160 y 180 millones de euros. Esta cifra situaría la operación como una de las más costosas en la historia del fútbol mundial y del propio club madrileño.

La urgencia del conjunto merengue nació tras la exhibición individual de Olise en el Santiago Bernabéu, donde fue la pieza clave del Bayern para vencer al Madrid. Sus regates y su capacidad de asistencia convencieron a la directiva de que es el perfil necesario para revitalizar el ataque ante las constantes rotaciones.

Harry Kane en Bayern Munich junto a Michael Olise y Luis Diaz por UEFA Champions League 2025/26. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)

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A pesar del fuerte interés económico, el Bayern Múnich no tiene intenciones de facilitar la salida de su figura principal. Informes de CF Bayern Insider sugieren que el club bávaro podría exigir una cifra superior a los 200 millones de euros debido a la vigencia del contrato del jugador.

Bayern Múnich podría negociar salida

Michael Olise, de 24 años, tiene un vínculo firmado con el equipo alemán hasta junio de 2029. Al no contar con una cláusula de rescisión obligatoria, el Real Madrid se ve forzado a negociar directamente con una directiva alemana conocida por su rigidez en el mercado.

En lo que va de la temporada 2025-26, el extremo francés ha registrado estadísticas de élite con 16 goles y más de 25 asistencias en competiciones oficiales. Estos números respaldan el valor de mercado que el club alemán defiende y justifican el esfuerzo financiero que planea la casa blanca.

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Michael Olise llegaría como estrella

El cuerpo técnico encabezado por Álvaro Arbeloa valora la polivalencia de Olise, quien puede actuar tanto de extremo como de mediapunta creativo. Su llegada permitiría gestionar mejor la carga de minutos de figuras como Kylian Mbappé y Vinícius Júnior en un calendario cada vez más exigente.

Las próximas semanas serán determinantes para conocer si el Real Madrid decide formalizar esta propuesta económica sin precedentes. Por ahora, el mundo del fútbol permanece atento a lo que podría ser el movimiento más mediático y costoso del verano europeo en 2026.

DATOS CLAVES

El Real Madrid prepara una oferta de entre 160 y 180 millones de euros por Olise.

El extremo Michael Olise tiene contrato vigente con el Bayern Múnich hasta junio de 2029.

El futbolista francés registra 16 goles y más de 25 asistencias en la temporada 2025-26.