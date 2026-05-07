Real Madrid hoy: sanciones y medidas del gabinete de crisis por el altercado Valverde-Tchouaméni

El vestuario del Real Madrid atraviesa uno de sus momentos más tensos de la temporada. El reciente altercado entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni durante un entrenamiento en Valdebebas encendió todas las alarmas dentro del club y obligó a activar un gabinete de crisis encabezado por la directiva blanca.

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Según distintos reportes, la discusión comenzó en plena práctica, escaló con empujones y continuó en el vestuario, donde la situación se volvió aún más delicada.

El uruguayo terminó siendo trasladado e internado en una clínica tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza durante el forcejeo, lo que incluso le obligó a recibir atención médica y puntos de sutura. Por su parte, la institución abrió una investigación interna para determinar responsabilidades.

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El régimen interno del Real Madrid definirá el castigo

La dirigencia ‘merengue’ decidió aplicar el reglamento disciplinario interno tanto a Valverde como a Tchouaméni. Dependiendo de la gravedad con la que se califique el altercado, las sanciones podrían ser considerables.

Si el caso es catalogado como falta grave, ambos jugadores podrían recibir una suspensión de empleo y sueldo, además de una sanción deportiva de entre 3 y 10 partidos.

Sin embargo, si la investigación concluye que se trata de una falta muy grave, el castigo escalaría a una suspensión más extensa —de 11 a 20 encuentros— e incluso podría llegar a un despido disciplinario.

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No descartan una venta por mal comportamiento

Más allá de la sanción inmediata, en el club también se analiza una medida aún más drástica: una posible salida en el próximo mercado de fichajes.

La directiva considera que este tipo de episodios afectan directamente la convivencia del plantel y el valor institucional del equipo, por lo que una venta no estaría descartada si se concluye que el conflicto dañó seriamente la estabilidad del grupo.

❌ El Real Madrid aplicará el RÉGIMEN INTERNO a Tchouaméni y Valverde. Posibilidad de:



▪️ Falta grave: suspensión de empleo y sueldo + de 3 a 10 partidos de sanción



▪️ Falta muy grave: suspensión de empleo sueldo + de 11 a 20 partidos de sanción o DESPIDO disciplinario



▪️… pic.twitter.com/BdMGap11WN — Madrid Sports (@MadridSports_) May 7, 2026

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Además de la suspensión y la sanción económica, una transferencia podría convertirse en la solución más severa para cerrar el conflicto y evitar una fractura mayor dentro del vestuario.

La situación llega en uno de los peores momentos deportivos para el Real Madrid, con una temporada marcada por la tensión interna, malos resultados y una evidente fractura en el vestuario. Ahora, la decisión final del club será clave no solo para resolver este episodio, sino también para marcar el futuro inmediato del plantel blanco.

DATOS CLAVES

Federico Valverde fue internado en una clínica tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza.

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El altercado con Aurélien Tchouaméni ocurrió durante un entrenamiento del Real Madrid en Valdebebas.