Federico Valverde sería baja para el Clásico ante Barcelona tras incidente con Aurélien Tchouaméni

Valverde sería baja en el Clásico ante el 'Barca' tras el golpe en la cabeza sufrido en su pelea con Tchouaméni.

Federico Valverde podría quedar fuera del Clásico de LaLiga frente al FC Barcelona luego de la lesión que sufrió tras un segundo cruce con Aurélien Tchouaméni.

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De acuerdo con distintos reportes, el cuerpo médico del Real Madrid le recomendó guardar reposo por algunos días antes de retomar los entrenamientos.

La decisión se debe a un golpe en la cabeza que le habría causado una herida, motivo por el que incluso tuvo que ser trasladado a un hospital para ser atendido.

Parte médico y tiempo de descanso de Valverde

Federico Valverde no solo estaría descartado para el Clásico entre Real Madrid y Barcelona, sino que además permanecería sin entrenar ni competir por al menos dos semanas, siguiendo las recomendaciones médicas para evitar complicaciones tras el golpe sufrido.

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“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión cerebral traumática. Valverde se encuentra en casa en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, según lo establecido por los protocolos médicos para este diagnóstico”, se lee en el parte médico.

La ausencia del uruguayo incrementa la tensión dentro del plantel ‘merengue’, que atraviesa un momento complicado y podría consumar un doble tropiezo en la temporada al ceder LaLiga ante el conjunto azulgrana.

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Recordemos que, previo a ello, el Madrid fue eliminado de la Champions League, en una campaña que el técnico Álvaro Arbeloa ha intentado enderezar sin éxito.

¿Cómo fue la pelea entre Valverde y Tchouaméni?

De acuerdo con información de ‘The Athletic’, el conflicto entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni se habría iniciado luego de una fuerte entrada del uruguayo sobre el francés durante un entrenamiento.

La discusión verbal escaló rápidamente hasta convertirse en un forcejeo físico que terminó con la caída de Valverde, quien se golpeó la cabeza contra una mesa en el vestuario.

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El mediocampista fue trasladado a un hospital para ser evaluado y según se pudo conocer, permaneció internado. Además, trascendió que ambos futbolistas ya habían protagonizado otro altercado el miércoles anterior.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Barcelona?

Según la programación, Real Madrid deberá visitar este domingo 10 de mayo al Barcelona en una nueva edición del Clásico de LaLiga, donde el cuadro ‘culé’ podría asegurar el título. El duelo está programado para las 14:00 horas de Perú y se llevará a cabo en las instalaciones del Camp Nou.

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DATOS CLAVES

Federico Valverde sufrió una herida en la cabeza tras golpearse contra una mesa del vestuario.

El mediocampista uruguayo permanecerá fuera de las canchas por al menos una semana por recomendación médica.

Real Madrid visitará al FC Barcelona este domingo 10 de mayo sin la presencia de Valverde.