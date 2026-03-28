¿Por qué no juega Sadio Mané para Senegal ante Perú hoy en amistoso de Fecha FIFA en París?

Sadio Mané no forma parte de la alineación titular de la Selección de Fútbol de Senegal en el partido amistoso ante la Selección Peruana en el Stade de France de París. Se trata del duelo de este sábado 28 de marzo correspondiente a la Fecha FIFA del corriente mes. La máxima figura y capitán senegalesa ni siquiera está en la convocatoria del combinado senegalés.

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Pape Thiaw informó la lista de convocados de la Selección de Senegal el pasado 19 de marzo y la principal baja fue la de Sadio Mané. Entre los nombres destacados para los partidos ante Perú y Gambia en esta ventana internacional FIFA de marzo aparecieron Kalidou Koulibaly (Al Hilal), Edouard Mendy (Al Ahli), Idrissa Gana Gueye (Everton) y Nicolas Jackson (Bayern Múnich), entre otros.

Lista de Senegal para los partidos ante Perú y Gambia (Instagram @fsfofficielle).

¿Por qué Sadio Mané no juega ante Perú y no fue convocado por Senegal?

La decisión de Pape Thiaw de no contar con Sadio Mané apunta a una lesión del propio jugador. Por este motivo, se decidió que no sea convocado y no forme parte de los amistosos ante Perú y Gambia. Por ende, es la principal baja del seleccionado senegalés en esta Fecha FIFA.

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El futbolista de Al Nassr sufrió una lesión de tobillo durante un entrenamiento el pasado 12 de marzo. Por este motivo, se ausentó al último partido ante Al Khaleej (victoria de Al Nassr por 5-0) antes del parón de la Liga Profesional Saudí debido al conflicto en Medio Oriente. Así, con este problema físico, también causó baja en su selección.

Panorama de Al Nassr con las lesiones de Cristiano Ronaldo y Sadio Mané (X @AlNassrTribune).

Según informó este sábado el diario Arriyadiyah de Arabia Saudita, Mané ya estuvo haciendo trabajos físicos en el campo de entrenamiento de Al Nassr y ya estaría recuperado. Por lo cual, Thiaw no lo habría arriesgado en estos partidos internacional.

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¿Dónde ver en vivo amistoso Perú vs. Senegal?

Perú vs. Senegal se juega este sábado 28 de marzo desde las 11:00 de la mañana, horario de Lima, Perú. Se puede ver en vivo en dicho país por Movistar Deportes y Andina Televisión. En tanto, en el resto de Sudamérica se puede ver por DSports, mientras que en Brasil va por Claro TV+, Canal GOAT, Sky+, Vivo Play y Xsports.