8 días después que proclamaron campeón a Marruecos, el TAS aceptó la apelación de Senegal por la Copa Africana de Naciones

El pasado 17 de marzo hubo sorpresa en el mundo por la decisión de la Junta de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) al sacarle el título de la Copa Africana de Naciones 2026 a Senegal y declarar como campeón a Marruecos. Ahora, este miércoles 25 de marzo, 8 días después de aquel fallo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) confirmó la apelación interpuesta por los senegaleses para que se los restablezcan como ganadores.

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El caso remite a la final de la Copa Africana de Naciones, celebrada en Rabat, Marruecos, en enero de este 2026. La polémica surgió por cuestionables decisiones arbitrales que generaron controversia, llevando incluso a la Selección de Senegal a abandonar el campo de juego, en protesta, por algunos minutos.

Senegal, que tiene como capitán a Sadio Mané (foto), protestó por un gol anulado al propio futbolista del Al Nassr de Arabia Saudita y terminó por dejar el campo de juego por un penal en contra sobre el final del tiempo reglamentario. Sin embargo, a su regreso, Edouard Mendy le tapó su remate a Brahim Díaz y, en la prórroga, un gol de Pape Gueye le dio el título a Los Leones de Teranga.

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Sin embargo, la Real Federación de Fútbol de Marruecos protestó ante la CAF y la Junta de Apelación terminó por darle la razón a los marroquíes, capitaneados por Achraf Hakimi (foto). Se argumentó una “incomparecencia” en el abandono del partido antes del penal de Brahim Díaz, lo que llevó a que Senegal sea descalificado por escritorio. Así, se le dio el título a Los Leones del Atlas.

TAS aceptó apelación de Senegal y habrá una investigación

A través de un comunicado oficial, el TAS, con sede en Lausana, Suiza, confirmó que registró la apelación de la Federación Senegalesa de Fútbol. Así, se protesta por la decisión de la Junta de Apelación de la CAF y los senegaleses buscan que se les restituya el título de campeón de la Copa Africana de Naciones 2026.

En el comunicado, el Tribunal acepta el caso, por lo que ahora habrá una investigación y también se notifica el inicio del proceso legal. Senegal reclama que se lo restituya como vencedor provisorio, ya que, por ahora, ese título es de Marruecos por la decisión del organismo interno de la CAF.

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🚨🇸🇳🇲🇦 El TAS confirma que llegó la apelación de Senegal ante la CAF por haberle dado por perdida la final de la Copa Africana.



Además Senegal pidió una cautelar, y que se mantenga como campeón "provisorio"



De momento solo está la notificación de que comienza el proceso legal. pic.twitter.com/y7ebgpXwvF — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) March 25, 2026

De cualquier manera, Los Leones de Teranga esperan un resultado favorable para poder quedarse con el título de la Copa Africana de Naciones, el cual no quieren devolver y hasta se lo ha visto bajo custodia militar, según un video viralizado en redes sociales hace algunos días.

Senegal se enfrentará a Perú y Gambia en fecha FIFA

La intervención del TAS en el caso por el título de la Copa Africana de Naciones 2026 se da horas antes del inicio de la Fecha FIFA de marzo. La Selección de Senegal tiene dos partidos amistosos estipulados para los próximos días, con vistas a su preparación para el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

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Este sábado 28 de marzo, desde las 11:00 horas (Lima, Perú), Senegal se medirá en el Stade de France de París ante la Selección Peruana, que tendrá el debut del entrenador brasileño Mano Menezes. Luego, el martes 31 de marzo, Los Leones de Teranga enfrentarán a Gambia desde las 14:00 horas (Lima, Perú).

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