¡Primera baja! Kevin Quevedo fue desconvocado de la Selección Peruana para el amistoso ante Chile por “temas personales”

El delantero nacional solicitó no ser tomado en cuenta para el duelo ante la 'roja'. Conoce todos los detalles en la siguiente nota.

Por Nicole Cueva

Kevin Quevedo entrenando en Videna.
© La Bicolor.Kevin Quevedo entrenando en Videna.

A través de un comunicado en redes sociales, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció la desconvocatoria de Kevin Quevedo de cara al amistoso de la Selección Peruana frente a Chile por fecha FIFA. Según informan, el delantero nacional habría sostenido una conversación con el comando técnico y su decisión habría sido dar un paso al costado por temas personales.

“La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informa a la opinión pública que, tras una conversación sostenida entre el comando técnico de La Bicolor y el futbolista Kevin Quevedo, del club Alianza Lima, y respetando la solicitud del deportista debido a temas personales, se ha determinado que el jugador queda desafectado de la convocatoria de la Selección Peruana para la presente fecha FIFA, en el marco del encuentro amistoso ante Chile”, señalaron en el documento.

Image

Con esto, el jugador podrá atender sus asuntos personales y prepararse de cara al reinicio del Torneo Clausura 2025. En los próximos días, Quevedo se reincorporará a los entrenamientos de Alianza Lima, con la intención de volver enfocado y aportar en la recta final por el título de la Liga 1.

Delanteros que fueron convocados a la Selección Peruana

Con la ausencia de Kevin Quevedo en la convocatoria, estos son los atacantes con los que contará Manuel Barreto para el encuentro ante Chile:

  • Alex Valera (Universitario de Deportes)
  • Luis Ramos (América de Cali)
  • Juan Pablo Goicochea (Platense)
  • Maxloren Castro (Sporting Cristal)
  • Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps)
  • Bryan Reyna (Belgrano)
  • Joao Grimaldo (Riga FC)

¿Cuándo juega Perú vs. Chile por fecha FIFA?

Después de caer 1-0 ante Paraguay en la última jornada de las Eliminatorias, la Selección Peruana volverá a la acción la próxima semana con un amistoso frente a Chile, en el marco de la fecha FIFA de este mes. El encuentro está programado para el viernes 10 de octubre a las 6:00 p.m. y se llevará a cabo en el Estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago.

En lo que respecta a la transmisión, el cotejo será transmitido por Movistar Deportes a través de los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, así como en su plataforma de streaming, Movistar TV App. Por señal abierta, el partido podrá verse en ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4).

Nicole Cueva
Nicole Cueva
