Universitario no solo quedó golpeado tras perder 2-1 ante Coquimbo Unido por la fecha 4 del Grupo B de la Copa Libertadores, sino que también empezó a acelerar la búsqueda de su nuevo entrenador oficial.
Con Jorge Araujo como técnico interino y cada vez más cuestionado por las decisiones tomadas en Chile, la dirigencia crema ya trabaja para cerrar a un DT cuanto antes.
Según reveló el periodista Gustavo Peralta en L1 MAX, el nombre que hoy toma mayor fuerza es el de Cristian González, más conocido como el ‘Kily’.
“Se reunieron con ‘Kily’ González en los últimos días. Fue una reunión que duró alrededor de dos horas. Tendrán una reunión más y me parece que es una posibilidad de que pueda ser una chance real”, comentó el periodista.
Además, Gustavo Peralta también reveló que Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, actualmente en Olimpia, aparece como otra alternativa en carpeta.
Mientras tanto, el posible regreso de Fabián Bustos parece cada vez más lejano y poco probable, por lo que Universitario podría tener pronto nuevo entrenador.
¿Qué equipos dirigió ‘Kily’ González?
Cristian ‘Kily’ González es entrenador desde el 2020 y debutó entrenando a Rosario Central, luego pasó a Club Atlético Unión y tras ello dirigió a Platense.
Universitario buscó al ‘Kily’ González en el 2022
Em abril del 2022 se informó que ‘Kily’ González estaba en la mira de Universitario tras la salida del técnico Álvaro Gutiérrez. En ese momento Jorge ‘Coco’ Araujo era el interino y al final terminó llegando Carlos Compagnucci.
Datos claves
- Cristian González es el principal candidato para ser el nuevo entrenador oficial de Universitario.
- El periodista Gustavo Peralta reveló una reunión de dos horas con el estratega argentino.
- Pablo Sánchez de Olimpia figura como alternativa ante la salida del interino Jorge Araujo.