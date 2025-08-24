¿Se viene sanción de la CONMEBOL? Alianza Lima y Universitario cuentan con expedientes disciplinarios

La CONMEBOL ha iniciado formalmente procedimientos disciplinarios contra dos de los clubes más importantes de Perú, Alianza Lima y Universitario de Deportes, a raíz de presuntas infracciones reglamentarias detectadas durante sus recientes participaciones en la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, respectivamente. Esta medida subraya el creciente rigor de la entidad rectora del fútbol sudamericano en la aplicación de sus normativas, buscando garantizar la equidad y la profesionalización en todos los aspectos de la competición.

Alianza Lima y Universitario investigados

Alianza Lima, que enfrentó al Gremio de Brasil en su compromiso continental, ha sido acusado bajo el Artículo 4.2.13 del reglamento de la CONMEBOL. Este artículo se centra específicamente en las “Instalaciones de Hospitalidad” y los requisitos de infraestructura que los estadios deben cumplir para albergar partidos internacionales. La imputación sugiere que el estadio Alejandro Villanueva, podría haber presentado deficiencias en áreas cruciales como los vestuarios, que deben ser adecuados y funcionales para ambos equipos, así como para el cuerpo arbitral.

Los espacios designados para la prensa, que deben contar con las facilidades técnicas y de comunicación necesarias; o las zonas VIP y de hospitalidad, que deben ofrecer los estándares de comodidad y seguridad exigidos. La CONMEBOL está poniendo un énfasis renovado en que los clubes garanticen condiciones óptimas que vayan más allá del terreno de juego, asegurando una experiencia profesional para todos los involucrados en el evento.

Alianza Lima y su expediente CONMEBOL. (Foto: Líbero).

Por su parte, Universitario de Deportes, que se midió con el Palmeiras, también ha sido notificado bajo el mismo Artículo 4.2.13, lo que indica que el Estadio Monumental, uno de los más grandes de Sudamérica, también podría haber fallado en cumplir con los estándares de infraestructura o logística requeridos. Sin embargo, la situación de Universitario es más compleja, ya que suma una segunda imputación bajo el Artículo 5.6.5. Este artículo es particularmente específico y regula el protocolo de los “pasapelotas” (ball boys) y el manejo de los balones durante el desarrollo del juego.

La acusación podría estar vinculada a diversas situaciones, como demoras intencionales o accidentales en la reposición de balones, una cantidad insuficiente de pasapelotas, o incluso la inadecuada ubicación o comportamiento de estos. La CONMEBOL busca controlar este aspecto para asegurar que el ritmo de los partidos no se vea alterado por factores externos y para evitar cualquier tipo de ventaja antideportiva relacionada con la gestión del tiempo de juego.

Universitario y su expediente CONMEBOL. (Foto: Líbero).

CONMEBOL decidirá pronto sobre ambos casos

Ambos clubes disponen ahora de un plazo perentorio para presentar sus respectivos descargos ante la Unidad Disciplinaria de la CONMEBOL. Este proceso es fundamental, ya que permite a las instituciones exponer sus argumentos, presentar pruebas y refutar las acusaciones. Es crucial entender que la apertura de estos expedientes no implica una sanción automática, sino que marca el inicio formal de una investigación profunda y metódica.

Una vez que la Unidad Disciplinaria haya analizado detenidamente todas las pruebas presentadas por la CONMEBOL y la defensa de cada club, se emitirá un fallo oficial. Las posibles sanciones son variadas y dependerán de la gravedad de las infracciones constatadas. Estas podrían ir desde advertencias formales y multas económicas significativas que impactarían las finanzas de los clubes, hasta medidas mucho más severas como jugar partidos a puerta cerrada (sin la presencia de público.

Lo que afectaría tanto el ambiente como los ingresos por taquilla), la inhabilitación temporal o permanente de sus estadios para partidos internacionales, o incluso la pérdida de puntos en la competición, aunque esta última es menos común para este tipo de infracciones. La decisión final de la CONMEBOL no solo impactará a los clubes directamente involucrados, sino que también enviará un mensaje claro sobre la importancia de la organización, el fair play y el cumplimiento reglamentario en el fútbol continental.

