Lionel Messi tiene prácticamente definido su futuro y continuaría en el Inter Miami de la MLS. Un día después de marcar un gol en el triunfo 3-1 ante Seattle Sounders en Chase Stadium, el capitán del equipo estaría cerca de acordar un nuevo contrato multianual con el conjunto de la Florida.

Messi e Inter Miami están a detalles del acuerdo final para la renovación de contrato, el cual le aseguraría su continuidad, por lo menos, por las próximas dos temporadas. Según informaron los periodistas Lizzy Becherano y Moisés Llorens para ESPN, las negociaciones entre las dos partes están en la etapa final y se espera un entendimiento pronto.

Luego de que se terminen de acordar los términos, el nuevo contrato del 10 argentino será enviado a la Major League Soccer (MLS) para que se apruebe y, así, definir su permanencia en los Estados Unidos. Cabe recordar que el vínculo actual termina en diciembre de este año.

Publicidad

Publicidad

¿Lionel Messi estuvo en la mira de otros equipos y países?

Messi e Inter Miami siempre tuvieron clara sus intenciones de continuar con el vínculo. Por supuesto, del lado de la franquicia de la Florida hubo un antes y un después con la contratación del ex Barcelona y PSG. Todo tipo de récords en ingresos y hasta deportivamente le cambió la cara, por supuesto, con la consagración de la Leagues Cup 2023 (perdió la final de 2025 ante Seattle Sounders).

En tanto, del lado de ‘La Pulga’ hay un claro interés en prosperar en los Estados Unidos, además de sentirse muy cómodo junto a su familia en dicho país. En este sentido, hubo ciertos acercamientos de algunas instituciones de otros países para convencerlo de salir.

ver también Desde Messi a Sergio Ramos: los otros campeones del mundo que siguieron el camino de Mbappé con el Perú

Arabia Saudita siempre fue la gran amenaza para Inter Miami respecto al futuro de Messi. Si bien es cierto que hay una buena relación entre el país del Golfo y el argentino, así como también ciertos acuerdos comerciales, su intención es, prácticamente, terminar su carrera en Miami.

Publicidad

Publicidad

Lionel Messi marcó un gol en el triunfo de Inter Miami ante Seattle Sounders

Recientemente, como se mencionó antes, Inter Miami perdió la final de la edición 2025 de la Leagues Cup ante Seattle Sounders. Como visitante, cayó por 3-0 y se quedó con las ganas de llevarse su segundo título en esta competencia. Sin embargo, este martes 16 de setiembre, se tomó revancha en la MLS.

Messi fue figura y las ‘Garzas’ se quedaron con un buen triunfo por 3-1 ante los Sounders en Chase Stadium. El argentino marcó el segundo tanto de su equipo, mientras que asistió a Jordi Alba en el 1-0. En tanto, Ian Fray marcó el tercer tanto. Obed Vargas descontó para el visitante.

Publicidad