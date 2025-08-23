Ver EN VIVO por YouTube y Twitch a Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs. Al Ahli, final de la Supercopa de Arabia Saudita 2025

Se define la Supercopa de Arabia Saudita con la gran final entre Al Nassr y Al Ahli, que se juega este sábado 23 de agosto en Hong Kong. Cristiano Ronaldo va por un nuevo título para su impresionante carrera y el primero oficial con la camiseta del conjunto de Riyadh.

Ambos equipos ganaron en sus respectivos partidos de semifinales. Al Nassr le ganó al último campeón de la Liga Profesional Saudí, Al Ittihad, por 2-1. Por su parte, Al Ahli, que viene de ser campeón de la Liga de Campeones Élite de la AFC, goleó de forma contundente a Al Qadisiya por 5-1.

Al Nassr, equipo dirigido por Jorge Jesús, buscará hacer historia. Si bien logró el título del Campeonato de Clubes Árabes en 2023, éste no se considera un torneo oficial de FIFA, por lo que Cristiano Ronaldo quiere su primer festejo en Arabia Saudita.

Su rival, Al Ahli, cuenta con la dirección técnica del alemán Matthias Jaissle, y con un equipo repleto de figuras con pasado por Europa como los casos de Franck Kessié, Riyad Mahrez, Édouard Mendy, Ivan Toney, entre otros. Luego de adjudicarse el título de Champions en la temporada pasada, ahora quiere un trofeo local para seguir haciendo historia.

Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs. Al Ahli, final de la Supercopa de Arabia Saudita en YouTube y Twitch

El partido entre el Al Nassr de Cristiano Ronaldo y Al Ahli por la final de la Supercopa de Arabia Saudita 2025 cuenta con transmisión online por YouTube y Twitch. Esto es gracias a un influencer francés conocido como Zack Nani, quien adquirió los derechos para ciertos partidos de Arabia Saudita.

Para ver este encuentro definitorio puedes hacerlo por cualquiera de estas dos plataformas a través de los canales oficiales de Zack Nani. Por YouTube, tienes que ir a su perfil oficial y buscar el vivo del partido entre Al Nassr y Al Ahli. En tanto, la transmisión por Twitch comenzará cuando el abra el vivo en su cuenta.

¿Cómo ver por TV y vía online Al Nassr vs. Al Ahli?

La final de la Supercopa de Arabia Saudita no tendrá transmisión por TV y vía streaming online en algunos algunos países de Sudamérica. Aunque, por ejemplo, en Argentina se podrá ver en vivo por TNT Sports y por la plataforma Max. En tanto, en Brasil, va por Zapping, Claro TV+, Canal GOAT, Sky+, BandSports, Band Play y Vivo Play.

En tanto, para otros países como México se podrá disfrutar por FOX México, Tubi México, Caliente TV y Amazon Prime Video. Mientras que en Estados Unidos, la transmisión en vivo la tienen FOX Deportes, Fox Soccer Plus y fuboTV.

¿A qué hora juegan Al Nassr vs. Al Ahli, final de la Supercopa de Arabia Saudita?

La final de la Supercopa de Arabia Saudita entre Al Nassr y Al Ahli se disputa en el Hong Kong Stadium este sábado 23 de agosto. Conoce los horarios del partido alrededor del mundo:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 07:00 AM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 08:00 AM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 09:00 AM .

. Estados Unidos (PT): 05:00 AM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 06:00 AM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 02:00 PM .

. Portugal y Reino Unido: 01:00 PM .

. Corea del Sur/Japón: 09:00 PM .

. China: 08:00 PM.

¿Juega Cristiano Ronaldo? Alineaciones para Al Nassr vs. Al Ahli por la Supercopa de Arabia Saudita

AL NASSR: Bento; Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Íñigo Martínez, Ayman Yahya; Marcelo Brozovic, Abdullah Al Khaibari; Wesley, João Félix, Kingsley Coman; y Cristiano Ronaldo. DT: Jorge Jesús.

AL AHLI: Édouard Mendy; Ali Majrashi, Merih Demiral, Roger Ibáñez, Matteo Dams; Riyad Mahrez, Franck Kessié, Enzo Millot, Galeno; Firas Al Buraikan e Ivan Toney. DT: Matthias Jaissle.

