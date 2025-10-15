La Adidas Cup Lima 2025 (categoría Sub-16) podría mover un poco la histórica rivalidad entre Alianza Lima y Universitario de Deportes debido a un resultado reciente. La victoria de Universitario sobre la Universidad de Chile generaría un intenso debate, ya que el equipo chileno fue el mismo que eliminó a Alianza Lima en los Cuartos de Final de la Copa Sudamericana 2025 semanas atrás. Este suceso ha puesto de manifiesto la disparidad en el rendimiento de las canteras peruanas frente a un mismo rival internacional.

Universitario le ganó a la Universidad de Chile

El triunfo de los merengues en la fase de grupos del torneo juvenil fue rápidamente interpretado por sus hinchas como una “revancha moral” o una prueba de superioridad en la formación de talentos. La disciplina de los juveniles de la ‘U’ contrastó notablemente con la impotencia del equipo profesional de Alianza Lima, que sucumbió por un global de 2-1 ante la ‘U’ de Chile en el torneo CONMEBOL, frustrando sus aspiraciones internacionales.

Universitario sigue con vida en la Adidas Cup. (Foto: X).

Aunque se trata de categorías y competiciones de jerarquía muy diferentes, el valor simbólico de esta victoria radica en cómo los enfrentamientos con clubes chilenos, especialmente si son el mismo rival que frustró un sueño continental, son percibidos bajo el lente de la eterna rivalidad. Por lo tanto, la victoria de la cantera merengue es mucho más que solo tres puntos en un torneo Sub-16.

Universitario y Alianza Lima compiten igual

En el ámbito deportivo, este resultado clasifica a Universitario para la Copa Plata, el torneo de consolación destinado a los equipos con menor puntaje en sus grupos. Si bien el objetivo principal es el desarrollo de talentos y la exposición internacional, este triunfo les asegura seguir compitiendo y adquiriendo experiencia frente a clubes de élite de la región, como Cruz Azul, Rosario Central y Millonarios.

Para Alianza Lima, que aún debe enfrentar un crucial partido contra Cruz Azul para definir sus posibilidades de avanzar a la Copa de Oro, la presión ha aumentado. No solo deben buscar la clasificación a la llave principal, sino que ahora también cargan con el peso de las burlas generadas por el éxito de su clásico rival ante el conjunto chileno. Los resultados de esta última jornada de grupos serán decisivos para determinar los cruces de las semifinales, que se jugarán mañana, jueves 16 de octubre.

Rivalidad sana y eterna dentro del Perú

Más allá de la polarización de las hinchadas, la victoria de Universitario contra un club de la talla de la Universidad de Chile reafirma el potencial de la formación de futbolistas en el Perú. La Copa Adidas Lima 2025 es una plataforma importante, y el buen desempeño de los juveniles de la ‘U’ alimenta la esperanza de que estos talentos puedan marcar una verdadera diferencia en las futuras y anheladas participaciones de los clubes peruanos en los torneos continentales de mayores.