¡Último minuto! Estadio Nacional fue clausurado por la Municipalidad de Lima

Este domingo 29 de marzo, la Municipalidad de Lima intervino las instalaciones del Estadio Nacional con la intención de clausurarlo. La acción, captada en imágenes, generó impacto entre los hinchas al tratarse del principal escenario deportivo del país y donde suele ejercer de local la Selección Peruana.

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Municipalidad de Lima ha clausurado el Estadio Nacional.



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Estadio Nacional fue clausurado por Municipalidad de Lima

En imágenes difundidas por Canal N, se aprecia cómo personal de serenazgo y de la Municipalidad de Lima llegó hasta los exteriores del coloso José Díaz y colocó avisos anunciando la clausura del principal recinto deportivo del país.

El periodista Alonso Zambrano dio a conocer en sus redes sociales que la clausura del Estadio Nacional se dio tras las quejas de vecinos por el ruido generado en conciertos.

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“Clausuran el Estadio Nacional tras quejas de vecinos por el ruido generado durante eventos musicales realizados el viernes y sábado por la noche”, fue la información que dio el mencionado comunicador en sus redes sociales.

Cabe resaltar que, este sábado 28 de marzo se llevó a cabo un concierto masivo en dicho recinto. A esto se le suma que en los últimos meses el IPD ha sido cuestionado por dar prioridad a eventos musicales sobre los deportivos.

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Municipalidad de Lima advirtió al IPD por el uso del Estadio Nacional

Según un documento difundido por el periodista Jesús Verde, la Municipalidad de Lima envió una carta a Sergio Ludeña, presidente del IPD, advirtiendo sobre las posibles consecuencias de un uso indebido del Estadio Nacional.

En el documento, la comuna exige respetar las normas de uso del recinto, como horarios autorizados y límites de ruido, entre otros. Además, advierte que, de incumplirse estas condiciones, se procederá con la clausura inmediata del estadio.

DATOS CLAVES

La Municipalidad de Lima clausuró el Estadio Nacional este domingo 29 de marzo .

clausuró el Estadio Nacional este domingo . La sanción responde a quejas vecinales por ruido excesivo en conciertos del viernes y sábado.

en conciertos del viernes y sábado. La comuna envió una advertencia previa a Sergio Ludeña, actual presidente del IPD.