El defensa peruano del New York City FC, Alexander Callens, anotó el penal definitivo para coronarse como campeón de la MLS.

El dueño de todas las portadas es él, por haber hecho un excelente campeonato, y definir la tanda de penales. Alexander Callens cumplió por encima de lo esperado en la gran final de la MLS. El equipo del defensa peruano, New York City FC, se consagró campeón, y 'Iron Man' fue una de las figuras indiscutibles.

Luego de la obtención del galardón mayor, el central de la Selección Peruana brindó una charla emotiva a la cadena internacional 'TUDN': "Es increíble, es un sueño, mira cómo estamos llorando de felicidad, es algo impresionante, el primer trofeo del club y este es el regalo de Navidad".

+ ¡Les dio el trofeo! Con gol de penal de Callens, New York City se consagró campeón de la MLS

+ ¡Líder! Compañero de Callens fue atacado en festejo y peruano apaciguó el momento

+ El día que Vargas le metió una cachetada a Cueva por mencionar a la "innombrable"

Explicando la importancia de haber estudiado al rival hasta el mínimo detalle: "Sabíamos que a Portland no le gusta que tengamos el balón, eso ayudó mucho para poder cambiar el partido, tuvimos más oportunidades, pero si no se sufre no se gana".

Con respecto a su participación desde los 12 pasos, Callens fue sincero y aseguró lo siguiente: "Me dijeron otra vez que iba a ser el quinto, tomé el balón y me dije que le iba a pegar fuerte y asegurar, eso fue lo que hice". Así lo hizo, ejecutó el disparo definitivo de manera irreprochable.