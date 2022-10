El delantero peruano no ha tenido el rendimiento esperado tras su regreso al fútbol con la camiseta de Avaí.

¡Ya no es Depredador! Paolo Guerrero vive el peor momento de su vida deportiva

El delantero peruano Paolo Guerrero luchó mucho para volver a las canchas tras sus problemas físicos y lo consiguió en 2022, debido a que tras un largo tiempo sin jugar, pudo firmar su retorno al fútbol brasileño, para vestir los colores de Avaí.

El Depredador tuvo la opción de jugar en Alianza Lima, sin embargo prefirió jugar una vez más en una liga extranjera y firmó por el elenco de Santa Catarina, aunque los resultados no fueron los esperados.

El ex artillero de la selección peruana nunca se ha puesto a tono y no fue lo que esperaba el elenco de Florianópolis, y de hecho, ya ni siquiera es citado para los partidos de un equipo que está peleando por no descender.

Los números de Paolo Guerrero son duros y la estadística no miente, porque en los 10 partidos que jugó por el Brasileirao, con 427 minutos en cancha, no ha marcado ningún gol, lo que se convierte en la peor campaña de su vida.

Para encontrar el último gol del atacante nacional por torneos locales hay que remontarse al 16 de agosto de 2021, cuando anotó en la victoria de Inter por 4-2 ante Fluminense.

Los días de Paolo Guerrero en Avaí parecen estar contados y se acerca de pasos agigantados a Alianza Lima, de cara a la campaña 2023.