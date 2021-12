Boca Juniors enfrentará a Talleres de Córdoba este miércoles 8 de diciembre a las 7:10 pm (hora peruana) en el Estadio Único de Santiago del Estero, Sebastián Battaglia, técnico de los ‘Xeneizes’ dio la lista de 26 jugadores que han sido convocados para la final de la Copa Argentina donde figuran los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano.

El ‘Rayo’ normalmente es considerado como titular en el once Sebastián Battaglia, pues el argentino confía en las habilidades y potencia que muestra el lateral peruano en le terreno de juego, por ese motivo son grandes las posibilidades de ver arrancar a Luis Advíncula en la final contra Talleres de Córdoba.

Por otro lado, Carlos Zambrano casi no es tomado en cuenta por el estratega, ya que siempre figura en la banca de suplentes y juega muy poco en el esquema del técnico. Las veces que ha jugado el ‘León’ fue cuando se lesionó algún central titular, (Marcos Rojo y Carlos Izquierdoz) el defensor no se ha ganado la titularidad en ese once.

Estos jugadores fueron los convocados para jugar la final contra Talleres de Córdoba: Rossi, García, Izquierdoz, Rojo, López, Zambrano, Fabra, Advíncula, Sánchez, Sandez, Mancuso, Campuzano, Varela, Rolón, Gonzáles, Almendra, Medina, Molinas, Ramírez, Cardona, Salvio, Villa, Pavón, Zeballos, Briasco y Vásquez.

Boca Juniors irá en busca del título de la Copa Argentina y también un pase directo a la fase de grupos de la Copa Argentina para así no jugar este torneo internacional desde la fase 2, ya que por ubicarse en el sexto lugar del torneo de su país accedería a esas instancias del certamen continental, algo que no ven con muy buenos ojos los hinchas.