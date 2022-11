A veces el amor no es para siempre y hay finales llenos de sufrimientos. Al parecer esa es la historia de Cristiano Ronaldo con Manchester United, luego de las potentes declaraciones del portugués sobre el club inglés.

"El Manchester United me ha traicionado. Me han convertido en oveja negra. No respeto a Erik ten Hag", fue una de las tantas declaraciones que lanzó el portugués en diálogo con el periodista Piers Morgan.

Pero eso no fue todo, porque el ex atacante de Juventus se fue en picada con el entrenador Erik ten Hag, debido a que señala que el neerlandés no lo ha respetado desde su arribo a los Diablos Rojos.

"No tengo respeto por Erik ten Hag porque él no muestra respeto por mí. Si no me tienes respeto, nunca lo tendré por ti", agregó.

Esas fueron algunas de las palabras de CR7, y causó tanto revuelo, que el elenco mancuniano tuvo que publicar un comunicado oficial sobre el asunto, aunque sus palabras fueron más bien tibias, llenas de temor.

"El club considerará la respuesta a la entrevista de Ronaldo después de que se establezcan todos los hechos", dijo de entrada Manchester United en su sitio web oficial.

"Nuestro enfoque sigue siendo prepararnos para la segunda mitad de la temporada y continuar con el impulso, la creencia y la unión que se está construyendo entre los jugadores, el entrenador, el personal y los aficionados", cerró.

Lo más posible es que después del Mundial Cristiano Ronaldo se vaya de Manchester United, por lo que desde ya van a empezar a surgir los rumores sobre su futuro.