Alexander Callens fue el protagonista del título de New York City FC. Anotando el último tanto del partido, y generando una alegría incontenible.

El título anual de la MLS obtenido por el New York City FC se sigue disfrutando. Dentro de las redes sociales aparece un video que se hizo rápidamente viral para todos los peruanos. Donde el relator de ESPN, deja una frase tras el gol anotado por Alexander Callens.

Apenas marca el tanto que consagra como campeón al New York City FC, se escucha un canto que tiene entonación netamente en alusión a nuestro país. Donde referencian de donde viene 'Iron Man', y le dan valor a lo obtenido cuando cambió por gol el penal.

"Le va a pegar por el título de la MLS el peruano. Callens... Gol... New York, New York. Que se oiga hasta Machu Picchu. El peruano la metió. Gol... New York Citizen, campeones de la MLS". Acompañado del salto de Alexander, junto a todos sus compañeros.

Gracias a la anotación de Alexander Callens, el New York City FC rompió una racha negativa de 8 años sin jugar una final. Y ahora en solo una semana, consiguió el torneo de su conferencia, junto al gran campeonato de la liga global. Bien jugado por el equipo ciudadano.