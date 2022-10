Uno de los jugadores peruanos que está a un paso de ser campeón en el extranjero es Gabriel Costa, quien disfruta con el liderazgo de Colo Colo en el Campeonato Nacional de Chile, a falta de tres fechas para el final del torneo.

El elenco del uruguayo nacionalizado peruano debe sumar apenas una unidad en los tres duelos que le restan para dar la vuelta olímpica, y pese a ello, el ex Alianza Lima y Sporting Cristal recibe críticas.

El puntero izquierdo, que queda libre a finales de la temporada 2022, fue titular en el pasado empate 1-1 ante Curicó Unido, donde marcó un gol de penal, sin embargo fue destrozado por el análisis del comentarista Marcelo Vega, quien en TNT Sports le puso una nota 3.0 sobre 7.0.

"Hizo el gol de penal, pero no es el jugador que brilló en algún momento. Bajo rendimiento, tenía que haber salido y no Vicente Pizarro", dijo el ex seleccionado chileno.

Ahora Colo Colo puede salir campeón en la próxima fecha, cuando visite a Coquimbo Unido, colista del fútbol chileno, y con apenas una igualdad obtendrá su esperada estrella 33.