Christian Cueva viene pasando por un buen momento futbolístico con la Selección Peruana y con su club en Arabia. El volante nacional anotó en los dos partidos de la fecha doble de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, tras este gran momento, y la mala situación que vienen pasando en Boca Juniors con la indisciplina de Edwin Cardona, Sebastián Villa y Carlos Zambrano, Juan Román Riquelme habría contactado con ‘Aladino’ para ver la posibilidad de que llegue a los ‘Xeneizes’.

De llegar Christian Cueva a la azul y oro, sería en reemplazo de Edwin Cardona, ya que está por vencerse el préstamo del colombiano en Boca Juniors. Tras un tuit de La 12 Tuittera, donde citan las palabras de Ricardo Gareca quien dijo que prefiere ver jugar al volante peruano en el conjunto argentino, los hinchas reaccionaron con comentarios.

“Gareca ya nos metió a Zambrano, elijo no creer”, “Que no venga por Dios”, “Basta de peruanos y colombianos”, “No más quilomberos”, fueron las reacciones de los hinchas ‘Xeneizes’ que al parecer no quieren que Christian Cueva llegue a uno de los más grandes del fútbol argentino como lo es Boca Juniors donde ya se encuentran jugando Luis Advíncula y el ‘León’.

Desde argentina también se dice que la posibilidad de que llegue Christian Cueva a Boca Juniors sería muy lejano, el problema sería el tema económico, el peruano no estaría en el presupuesto de los azul y oro, ya que tiene un valor muy elevado y escaparía de los planes de Juan Román Riquelme quien fue que entabló una conversación con el futbolista.