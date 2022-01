Incertidumbre sobre Lapadula: su pase a Venezia se cayó y no tiene más propuestas

Gianluca Lapadula la viene pasando muy bien con la Selección Peruana, luego de derrotar por 0-1 a Colombia en Barranquilla y ponerse cada vez más cerca de clasificar al Mundial de Qatar 2022. Donde sigue con la pesadilla es en el Benevento, ya que su llegada al Venezia de la Seria A se terminó por caer a pocas horas de cerrar el libro de pases.

+ La hora más oscura de Pedro Aquino: será operado del quinto metatarsiano

+ La reflexiva frase con la que Conmebol reconoció a Pedro Gallese

+ Con Callens, Tapia y Gallese, los jugadores que están en capilla para duelo ante Uruguay

El periodista Franz Tamayo, en su cuenta de Twitter publicó sobre lo que habría pasado sobre el paso del peruano al cuadro de la Serie A: “Benevento buscaba préstamo con opción obligatoria de venta por Gianluca Lapadula. Venezia no aceptó la propuesta y cerró el fichaje de Jean-Pierre Nsame. El mercado de fichajes cierra el mañana a las 2:00 pm (hora peruana)”, sostuvo el comunicador.

Gianluca Lapadula no ha venido jugando los últimos encuentros con el Benevento, pues su técnico, el italiano Fabio Caserta, no lo viene tomando en cuenta, ya que para él, el peruano ya no continuará en el equipo y es mejor solo echar mano de los futbolistas que puedan seguir en su proceso. Lamentablemente el pase al Venezia y a muy poco tiempo de cerrar el libro de fichajes, el atacante tendrá que quedarse en ‘Los Brujos’.

De momento, Gianluca Lapadula viene jugando con la Selección Peruana, las Eliminatorias Sudamericanas, para poder clasificar al Mundial de Qatar. El problema será cuando regrese a Italia y no haya conseguido equipo. No se sabe si Fabio Caserta no lo seguirá tomando en cuenta o cambiará de decisión. Cabe resaltar que en el cuadro de la Serie B ya contrataron a otros dos delanteros.

¿Cuándo juega Perú ante Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas?

Ubicándose actualmente cuartos en la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022, la Selección Peruana enfrentará el último cotejo de la trascendental fecha doble. Ganando primero ante Colombia en condición de visita, la bicolor jugará el primero de febrero en el estadio Nacional de Lima ante Ecuador, a las 9:00 PM.