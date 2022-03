Viene pasando los peores momentos de su etapa como líder deportivo en 'La Máquina Cementera'. Juan Reynoso no la pasa bien tras los últimos resultados con el Cruz Azul. Santos Laguna los venció como visitante en 'el DF', los hinchas del cuadro capitalino buscaron explicaciones.

Automáticamente, respondió el entrenador peruano al respecto, y prometió mayor sacrificio para las siguientes jornadas: "Seguir mejorando los detalles. Para nadie es un secreto que hoy la figura del partido es su portero". Siendo sumamente duro con su accionar como profesional al mando del plantel monarca en la Liga MX.

+ Oficial: FIFA prohíbe la participación de Rusia en el Mundial de Qatar 2022

+ Clásico entre Alianza Lima y Sporting Cristal se jugará con el 100% de aforo disponible

+ Ricardo Gareca volvió tras reunión con Gianluca Lapadula y Renato Tapia

Por eso asumió su responsabilidad en los cambios realizados para ganar: "En el primer tiempo tuvimos muchas cosas buenas, los felicité a medio tiempo, al final yo soy el responsable porque intenté con los cambios hacer daño al rival, cuando uno la riega hay que aceptarlo, en ese sentido he sido autocrítico".

Así mismo, criticó a los seguidores por pifiar al delantero ecuatoriano Brayan Angulo: "Tristeza total, en casa uno pensaría que vamos a jugar con un más y nos van a apoyar. Individualizar alguna mala decisión en la cancha no es la imagen ni lo que queremos de la afición, asumimos que dejamos cosas de hacer. La afición tiene todo el derecho a pronunciarse, pero de local no puede volver a pasar con ningún jugador, espero que haya sido un accidente y no se vuelva a repetir". No está nada cómodo el ex DT del FBC Melgar.