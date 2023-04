En OIé hicieron un uno a uno de los jugadores de Racing tras el duelo con Independiente, donde en análisis sobre el desempeño del peruano no fue alentador.

La prensa argentina critica con todo a Paolo Guerrero tras el clásico de Avellaneda: "No pateó al arco"

La gran estrella del fútbol peruano en el exterior sigue siendo Paolo Guerrero, que a sus 39 años jugó en uno de los partidos más importantes del balompié argentino, porque ingresó en el empate de su equipo, Racing Club, ante Independiente, en el clásico de Avellaneda.

El delantero de la selección peruana venía siendo titular en la Academia, sin embargo el entrenador Fernando Gago decidió poner desde el arranque a Maxi Romero, por lo que el Depredador tuvo que esperar.

El ex Flamengo recién entró a la cancha a los 23 minutos del segundo tiempo, por Romero, y la prensa de Argentina hizo un detallado análisis sobre su cometido en el derbi de Avellaneda.

En Olé analizaron uno a uno a los jugadores que estuvieron en la cancha del Libertadores de América, y Guerrero no tuvo buena nota, debido a que no participó mucho del juego, según el citado medio.

"También Gago lo mandó al campo a los 23' del ST en reemplazo de Romero, pero no pudo hacer ese trabajo sucio del ex Vélez. Apenas generó un par de infracciones. No pateó al arco", indicaron.

Paolo Guerrero tendrá una nueva opción de jugar este jueves, cuando Racing Club reciba en el Cilindro a Aucas, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.