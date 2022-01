Este miércoles se pudo conocer que el atacante nacional, Gianluca Lapadula, le pidió al Benevento que le deje salir del equipo de la Serie B de Italia (Segunda División). Esto debido a que el atacante incaico presenta varias ofertas de equipos de la Serie A (Primera División) y una de ellas lo habría seducido. Así es como lo confirmó su propio entrenador, Fabio Caserta, en una reciente conferencia de prensa en el club italiano.

“Lapadula no será convocado porque el futbolista, tras las vacaciones, me dijo que no quiere seguir jugando en el Benevento”, es lo que dijo el técnico de 'Lapagol' previo al duelo contra Monza por la Serie B. De esta manera, se confirmó que la salida del peruano es inminente, aunque no se reveló el nombre del equipo que lo habría convencido para volver a la Serie A. No obstante, desde Italia se rumorea que su próximo destino está entre estos tres clubes del 'Calcio'; Bolonia, Cagliari y la Sampdoria.

Las opciones de Gianluca Lapadula

De acuerdo a la información de ‘Calciomercato’, el Bolonia estaría interesado en el delantero de la Selección Peruana, así como también el Cagliari, ambos equipos de la Primera División de Italia. “Gianluca Lapadula puede salir del Benevento (Serie B). El destino exdelantero del AC Milan están Bolonia y Cagliari. Quien recibió una solicitud por el delantero Ceter de Cosenza, donde Liotti regresó cedido por Reggina”, indica el citado medio.

Por otro lado, la ‘Gazzeta Sportiva’ informó que la Sampdoria también está interesada en el delantero incaico. “La idea es vender Torregrossa, ofreciéndola en permuta si no hubiera ofertas concretas de venta. Los nombres que se hacen son dos: Gianluca Lapadula de Benevento y Roberto Inglese de Parma”, fue lo que citó el medio italiano.

Lo cierto es que por el momento no hay nada confirmado sobre el nuevo club de Gianluca Lapadula, y es probable que en los próximos días se pueda conocer su nueva casa. Por lo pronto, ya no será considerado en las convocatorias del Benevento, equipo que lucha por volver a la Serie A (Primera División) y marcha en el quinto lugar de la tabla de posiciones con 31 unidades, a siete puntos del líder Pisa.