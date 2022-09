El entrenador del elenco ecuatoriano, Martín Anselmi, cree que la serie no está definida pese a la ventaja de tres goles que tienen en las semifinales.

En Independiente del Valle le tienen mucho respeto a Melgar: "No tenemos nada"

Una proeza. Eso es lo que tiene que realizar Melgar este miércoles, si desea poner su nombre en la final de la Copa Conmebol Sudamericana, porque tiene que voltear la serie ante Independiente del Valle.

El Dominó se inclinó por un categórico 3-0 en la ida disputada en Quito, es por ello si quiere acceder a la lucha por el título tiene que conseguir una goleada en Arequipa.

Pese a la ventaja, el cuadro de Sangolquí demuestra tranquilidad, porque el entrenador argentino Martín Anselmi indicó que todavía no consiguen el objetivo que es llegar a la final que se jugará en Córdoba.

"Sabemos que no tenemos nada. Faltan 90 minutos para tener algo, y si vamos con la mentalidad de pensar que tenemos que conservar algo, no creo que sea el camino. Al final tenemos que ir a buscar lo que queremos, que es pasar a la final", dijo el ex DT de Unión La Calera.

"Creo que ellos hicieron un partido bastante arriesgado en la ida, donde defendieron mano a mano y buscaron el resultado desde el primer minuto. Si eso lo hicieron estando 0-0 y con ciento ochenta minutos por delante, restando noventa, con una desventaja y teniendo que remontar un resultado, creo que vamos a ver un partido similar", agregó.

Melgar e Independiente del Valle se medirán este miércoles desde las 19:30 horas de Perú, en en el estadio Monumental de la UNSA, en un duelo que puedes seguir por Bolavip.